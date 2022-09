Senador Alex Flórez niega que estuviera con una menor de edad la noche del escándalo en Cartagena

Este lunes, el senador Alex Flórez volvió a pronunciarse por el episodio protagonizado en Cartagena, bajo los efectos del licor. Según se conoció, el altercado se produjo porque al congresista no se le permitió el ingreso de otra persona al hotel donde se hospedaba.

En medio del escándalo, surgieron versiones señalando a Flórez de estar acompañado por una menor de edad, lo cual él salió a desmentir.

Publicidad

“Era una mayor de edad a la que no le permitieron el ingreso porque la cédula la tenía digital y no física. El hotel tiene como política el ingreso solo con cédula en físico”, indicó en su cuenta de Twitter.

Asimismo, aseguró que su versión puede ser corroborada con la Policía y el hotel.

Así respondió Alex Flórez.

Luego del desafortunado escándalo, el senador del Pacto Histórico ofreció disculpas a los policías que insultó.

“Ustedes son unos buenos policías y yo fui un irrespetuoso que en ningún momento debí entorpecer el procedimiento que se estaba realizando, pero que los tragos de verdad no me permitieron ni siquiera ser consciente de ello. Quiero retractarme, de manera muy clara, sobre las afirmaciones que he realizado al decirles asesinos, al decirles violadores de derechos humanos, al decirle ladrones”, manifestó.

Publicidad

Asimismo, reconoció en un video que compartió en sus redes sociales que tiene problemas con el alcohol y se excusó con el país por sus actos.

“Estos días no ha sido nada fácil para mí después de varios campanazos de alerta que habían sonado y a los cuales no había prestado atención a reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor”, afirmó.

Publicidad

En entrevista con Mañanas Blu también aclaró las declaraciones que dio horas después del escándalo, que causaron más controversia. “A mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”

Frente a esta afirmación señaló este lunes que “no estaba ya borracho, pero todavía con la noche rebotando en la cabeza y tratando de negar lo que era inevitable de negar. Negándomelo a mí, principalmente. Cuando uno se encuentra con eso al levantarse tiene lagunas y pedazos de los que no te acuerdas. Tratas de entender, uno pasa horas tratándolo y no se logra”

A pesar de sus declaraciones, son múltiples las voces que piden su renuncia, en vista de que no es la primera ocasión que se ve ha visto envuelto en una polémica.