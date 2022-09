Senador Alex Flórez tras escándalo: "Me eligieron para hacer leyes, no para ser ejemplo nacional"

Alex Flórez, senador del Pacto Histórico, está en el ojo del huracán por un video que circula en redes sociales y en el que se le ve, "pasado de tragos", insultar a unos policías en Cartagena. No solo llamó “asesino” a uno de los uniformados, sino que le dijo: “Cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes”. Esas declaraciones le valieron una denuncia penal por los delitos de injuria y calumnia.

#Colombia | El senador del Pacto Histórico, #AlexFlórez, protagonizó en las últimas horas un bochornoso episodio en un hotel de Cartagena. Visiblemente exaltado, el congresista la emprendió contra un grupo de policías. #ElMeridianoTeUbica #Avanzamos pic.twitter.com/7Ocyh96BB7 — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) September 2, 2022

Los uniformados llegaron a un hotel en Bocagrande luego de ser llamados por los empleados del establecimiento porque, según informó la Policía, el senador “intentó ingresar con una acompañante sin el debido registro del libro de huéspedes”.

Alex Flórez “agredió verbalmente a los empleados del hotel, quienes requirieron al cuadrante de la Policía de Bocagrande”, señala el comunicado de la institución.

Cuando los patrulleros arribaron “fueron recibidos con improperios, insultos y señalamientos por parte del senador”. A Alex Flórez le fue impuesto un comparendo por irrespetar a un servidor público. Además, los agentes afectados interpondrán una denuncia penal contra el congresista.

El senador habló con Blu Radio. Aunque aceptó haber tenido “una discusión bastante caldeada en un momento de tragos”, sostuvo: “No me voy a disculpar por algo que corresponde a la naturaleza de cada uno”.

Para él, fue “una discusión personal” y le parece “irrespetuoso” que los medios de comunicacación quieran ahondar en el tema, pese a su investidura de funcionario público.

Así mismo, negó la información entregada por la Policía de que intentó ingresar con una acompañante al hotel en Cartagena sin registrarla. “A mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”, aseveró Alex Flórez.

Finalmente, consultado por Néstor Morales sobre si estaba con tragos encima, respondió: "Sí, por supuesto, claro que sí". Y fue tajante al afirmar: "No me arrepiento".