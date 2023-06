Señalan a oposición de buscar dilatar discusión de reforma pensional: “No quiere que debatamos”

Después de un largo y atropellado debate sobre la reforma pensional, este jueves, 8 de junio de 2023, se levantó la sesión de la comisión séptima de Senado. Solo se alcanzó a aprobar la ponencia del proyecto para que la discusión de fondo se inicie el próximo martes.

En esta ocasión, solo fue posible la aprobación de la ponencia de la reforma pensional porque los congresistas pasaron toda la jornada resolviendo los impedimentos presentados por los mismos parlamentarios y discutiendo alrededor de las recusaciones en su contra.

Estas recusaciones fueron calificadas como una estrategia de la oposición para dilatar el debate, ya que algunas eran, por ejemplo, contra las congresistas que integran la comisión por su condición de mujeres y de madres. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se pronunció al respecto.

“Vamos a reiniciar el debate, no, señores, porque es que usan una corbata de un color no apto. Estoy obviamente ridiculizando los argumentos, porque es que esos argumentos realmente no son lógicos. Digámoslo con claridad, esta señorita es asistente, es miembro de una UTL de un partido de oposición que hace la recusación y no quiere que debatamos”, aseguró.

El Congreso de la República tuvo varios representantes del Gobierno defendiendo la reforma pensional, pero cuestionaron desde varios sectores, por ejemplo, la presencia de Gilberto Rondón, director del Fondo Nacional del Ahorro, y de representantes a la Cámara como Gerardo Yepes del Partido Conservador y Dolcey Torres del Partido Liberal.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, anunció mesa de concertación sobre el proyecto de la reforma pensional para este viernes.

Este nuevo tropiezo de la reforma pensional se produce un día después de que justamente el primer debate del proyecto tuviera que aplazarse por falta de quórum en la comisión séptima del Senado.

En la jornada del miércoles, solo asistieron 6 de los 14 senadores. Desde el interior del recinto, la ponente Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico, aseguró que los citados “han estado ausentes, o llegaron y no entraron a la comisión, o muchos llegaron, se sentaron, pero no contestaron a lista”.

Ante esto, Peralta declaró que los hechos se revisarían con base en la ley quinta para así dar rienda suelta a las respectivas investigaciones disciplinarias que tengan lugar en el caso.

En sus redes sociales, la lideresa Wayú solicitó a la oposición "debatir con argumentos sin 'capar' sesiones", enfatizando en que no puede continuar usando la estrategia de romper el quórum para dilatar el proceso, ya que desde su perspectiva es una actitud que "dista mucho de ser congresista".