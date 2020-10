Sergio Fajardo: “este es el último gobierno del Centro Democrático”

Sergio Fajardo enfila baterías para la campaña presidencial de 2022. En ese camino, habló sobre la actual crisis del país, lanzó propuestas para resolver el desempleo y explicó en qué consiste su proyecto político.

Además, en lo económico detalló cómo sería su ambicioso plan para crear 1 millón 400 mil empleos.

También, en entrevista con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, lanzó dardos al presidente Iván Duque y se distanció de Gustavo Petro.

J. R. V.: ¿Cómo es su plan de emergencia para crear 1 millón 400 mil puestos de trabajo, uno de los temas más sensibles y que necesita propuestas rápidas?

S. F.: Tenemos una propuesta dividida en dos dimensiones, una en el sector público y otra en el sector privado.

La primera es 1 millones 400 mil puestos de trabajo en el sector público. Vamos a los municipios, Colombia tiene 1.102, queremos que en cada lugar, reunidas la alcaldía y las organizaciones, identifiquen los proyectos que tienen que ver con las necesidades inmediatas; articulado con las gobernaciones, que ayuden a formular los proyectos en un proceso llamado técnicamente presupuesto participativo.

Deben estar presentadas la viabilidad, la factibilidad, los recursos que se utilizan, la urgencia de los proyectos para el desarrollo de esos municipios.

Pensamos en una primera etapa donde se asignan 15 billones de pesos para generar 700 mil empleos, es un proyecto de 1 año.

Esos empleos tienen que ver con las necesidades de cada municipio.

El segundo tiene que ver con el apoyo a micro, pequeña y mediana empresa; en primera instancia a las microempresas, cerca del 70 % del empleo que se ha perdido está asociado con esas empresas con menos de 10 empleados.

Convocamos, desde la perspectiva del gobierno, una subasta, cada empresa presenta cuánto está dispuesta a aportar para pagarles a sus empleados, de forma tal que el gobierno acompañe esos pagos para fortalecer la capacidad de esas empresas y que no se pierda el desarrollo productivo.

J. R. V.: ¿Cómo se financiaría?

S. F.: El Banco de la República, a través de comprarle (Títulos de Tesosería) TES al gobierno nacional, de manera tal que el gobierno reciba unos recursos de manera inmediata que puedan financiar este empleo.

Igualmente tenemos capacidad de hacer uso de los empréstitos internacionales y endeudarnos, hay gente que se mortifica con eso, pero no podemos mortificarnos, estamos en una situación de emergencia en nuestro país. Hemos visto el significado del descontento social, de la indignación colectiva que existe en gran parte del territorio y el desempleo es una tragedia social de unas dimensiones que no alcanzamos a entender.

J. R. V.: Este plan tiene esa propuesta tanto a nivel regional como a nivel de microempresas, la plata hay que sacarla de algún lado, pero también asegura que no es el momento de hacer grandes reformas como la tributaria. ¿Cuándo es el momento?

S. F.: Inmediatamente tenemos que estar empezando a diseñar la reforma tributaria, la pensional y la laboral, tiene que ir en conjunto, esta es una discusión política seria, en parte, para saber cómo vamos a pagar la deuda que se va adquirir para atender la pandemia, porque tenemos que atender la emergencia y tiene que serlo por medios extraordinarios.

La reforma tributaria va a ser una discusión que espero que el gobierno presente desde el próximo año, vamos a tener que discutir porque es una mirada política acerca de cómo entendemos el desarrollo, entender la naturaleza de las desigualdades de nuestros país, las cifras de pobreza, que son escandalosas, cifras que eran antes de empezar la pandemia. Entre más pronto demos esa discusión, mejor.

J. R. V.: Usted ha asegurado que estas condiciones son el caldo de cultivo para que aterrice el populismo, la demagogia, los extremos, ¿eso tiene remedio?

S. F.: Sí tiene remedio, y es importante entenderlo, el populismo es esa expresión de la política que ofrece soluciones facilistas para problemas complejos, que caben en un tuit. Nosotros tenemos que identificar las raíces del descontento en Colombia. Las desigualdades, la pobreza, y una palabra que muchas veces se tiende a ignorar, pero que aparece en todas las encuestas: la corrupción.

J. R. V.: Usted ha acuñado otro término que llama a una eventual convergencia alternativa, dice que es la clave para construir un proyecto político serio, ¿cuáles son las claves para entrar a esa convergencia?

S. F.: Lo primero que necesita Colombia es un acuerdo ético, cuáles son los principios y valores sobre los que queremos construir esta sociedad colombiana, nosotros quedamos atrapados alrededor del acuerdo de paz, en la polarización, pero tenemos que dar la oportunidad de vivir sin violencia, entender esos acuerdos de paz, respetarlos y al mismo tiempo ampliar la idea de cómo nos relacionamos como seres humanos; un proyecto de cultura ciudadana para dejar la violencia atrás y pasar esa página de la destrucción.

J. R. V.: Gustavo Petro dice que él encaja en un movimiento alternativo, se proclama como representante de una fuerza distinta, ¿él encaja en ese molde que usted plantea?

S. F.: Sin duda que tenemos un aspecto alternativo, representó a compromiso ciudadano, como muchos otros movimientos en nuestro país que han hecho política alternativa, que llegamos al poder de una forma diferente, y logramos unas transformaciones.

Petro hace parte de uno de los extremos y tenemos una diferencia fundamental, tiene que ver en cómo se trata al diferente.

Si queremos construir la paz, no va a ser por eliminación del distinto, del diferente, por la agresión, por el insulto, el maltrato a quien no piensa como nosotros, desde esa perspectiva, lo único que surge es la rabia, el resentimiento, el deseo de venganza.

Lo he dicho una y otra vez, trato de no hablar de él, es la forma en la que yo pienso y eso me ha significado que me digan tibio y una cantidad de cosas, nosotros representamos lo que necesita Colombia.

J. R. V.: ¿Cómo competirles a esos extremos?

S. F.: Lo que tenemos que hacer es entender los problemas de las desigualdades, lo que significa la corrupción, la forma como queremos construir un espacio distinto para relacionarnos, la apuesta por la educación, el conocimiento, todos esas elementos para el desarrollo y demostrar que la Colombia que queremos no se construye desde la destrucción y la rabia.

J. R. V.: Hay quienes lo critican y dicen que usted no se decidió en la campaña presidencial pasada y que termina siendo como los otros, estando en un extremos, diciendo que usted es el bueno.

S. F.: Claro que me decidí por un voto en blanco, eso es una decisión consciente, elaborada, de la cual no me arrepiento.

Ahora, estamos planteando un terreno (…), podemos ser diferentes sin ser enemigos.

J. R. V.: A este gobierno le quedan dos años, en esa pelea de extremos, ¿a dónde ubica al presidente Duque?

S. F.: El presidente Duque nunca fue capaz de construir un solo consenso en nuestro país, nunca; doy un ejemplo: el 7 de agosto de 2018, en medio de ese temporal, cuando iba a asumir, cuando hablaba de unir a Colombia, el presidente del Congreso, el senador (Ernesto) Macías, del partido del presidente, mostraba cómo se tenía que dividir al país y (Duque) nunca ha sido capaz de unir al país.

El mismo expresidente Uribe señaló: ojo con el 2022, que es una forma de decir, de aquí para adelante estamos en campaña, y el gobierno nacional, que nunca tuvo un norte, no lo va a tener ahora. Y no tuvo la capacidad para unirnos y no va a pasar en estos momentos ni con las dificultades que vienen.

El presidente es el presidente del Centro Democrático, han tenido un poder extraordinario en este siglo, pero los tiempos terminan y Colombia necesita pasar esa página, ya tuvieron su oportunidad, han gobernado, este gobierno es su último gobierno.