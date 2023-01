Sergio Fajardo votó la consulta y así le respondieron en las redes sociales

El excandidato presidencial envió un contundente mensaje a los colombianos luego sufragar en Medellín.

“7 veces sí. Este es el primer paso. La lucha contra la corrupción es la más importante porque nos roban los recursos y destruyen los cimientos de la legalidad: todo vale. Con transparencia y educación, se puede. Con los corruptos imposible”, escribió el exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín en su cuenta de Twitter.



Las respuestas no se hicieron esperar. Más de 250 comentarios, 130 mil retuits y 660.000 me gusta recibió la publicación en esa red social.

Un usuario identificado como Miguel Cely Sánchez escribió: "Algo me dice que ud voto en blanco, o estaba viendo ballenas (sic)", en referencia a las críticas recibidas por Fajardo al quedar en camino en primera vuelta en la contienda presidencial.

Daniela Silva escribió: "Fajardo, pero “no sé” no estaba de opción", recordándole a Fajardo su posición frente a las candidaturas de Duque y Petro en la carrera presidencial.

En Antioquia votaron 1’298.440 personas de las 4’749.945 que estaban habilitadas.

La consulta no pasó el umbral.

Foto: @sergio_fajardo en Twitter