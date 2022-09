Sergio Jaramillo, que lideró la negociación con las extintas FARC, criticó el concepto de paz total

Férreas críticas al concepto de paz total lanzó Sergio Jaramillo, quien fue el comisionado que lideró la negociación de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Cuestionó al senador Iván Cepeda, “que parece tener la batuta de este tema” por hablar de “insurgencias, en plural”. “A mi juicio ese es un grave error estratégico que tiene efectos perversos”, sostuvo.

Esto dijo el exfuncionario al dialogar con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas.

¿Cómo ve el primer mes de gobierno de Gustavo Petro?

“Tengo una seria preocupación con los planteamientos de la paz total, por lo menos como los ha explicado el senador Iván Cepeda, que parece tener la batuta de este tema, porque me parece que tiende a desplazar el proceso de paz y a dejar un poco huérfano el mismo acuerdo”, dijo el excomisionado.

La crítica se origina, explicó, porque “lo que uno oye es que no ha nombrado a nadie que se haga cargo de la implementación del acuerdo, la oficina del comisionado está dedicada a hablar con organizaciones criminales, con combos hasta en las cárceles, las mismas FARC se están quejando de que no les están prestando atención, entonces hay un problema”.

También cuestionó al senador Cepeda por hablar de “insurgencias, en plural, habla de organizaciones con carácter político, ¿de quién está hablando exactamente? Está el ELN, ¿quién más? Habla de ceses al fuego multilaterales, de dejación de armas, usando el vocabulario del fin del conflicto y la paz para lo que son en esencia organizaciones criminales y a mi juicio ese es un grave error estratégico que tiene efectos perversos”.

Una de esas consecuencias, afirma, es que en Putumayo “se están quejando que estas bandas que están traficando en la frontera están empezando a reunir a las comunidades como si fueran la vieja guerrilla porque quieren demostrar que tienen una base porque quieren entrar en una negociación o empiezan a matar la gente”.

“Creo que ahí fácilmente podemos tener un retroceso grave por darle un tratamiento de paz a lo que es un problema de política criminal”, añadió.

¿Por qué va en contravía los anuncios del gobierno sobre su paz total vs. el acuerdo de paz firmado con las FARC?

Sergio Jaramillo dijo que durante el gobierno de Duque se “hizo muy poco en los temas centrales del punto uno de acceso a tierras y de cambios reales en los territorios”.

Ahora, en la administración Petro “lo que estamos viendo es toda la atención dirigida a hacer negociaciones con los narcos. (…) Esto realmente le quita la energía a la implementación y construcción de la paz”, manifestó.

¿Cuál es el peligro de negociar con esas estructuras criminales?

El excomisionado de Paz recordó que hace 10 años, “después de hacer un análisis muy preciso de qué eran las bacrim, el único tratamiento que cabían para las bacrim era el de organizaciones criminales y el control que están ejerciendo, como hace el crimen organizado, es para regular las economías ilegales y mover el negocio”.

Precisó que eso “no excluye la posibilidad de sometimiento, pero eso lo tiene que hacer la justicia, no la oficina del comisionado de Paz”.

En el proyecto de la paz total se habla de acuerdos parciales, que incluiría a las estructuras criminales. ¿Qué opina?

“Estamos desaprendiendo 40 años de lecciones de negociación en Colombia. Como solía decir el presidente Santos ‘al perro no lo capan dos veces’, y yo no me voy a poner a acordar cosas con usted sin saber si va a cumplir, si se va a desarmar, si les va a responder a las víctimas, entonces hasta que todo eso no esté claro yo no voy a gastar recursos públicos ni hacer nada”, expresó Sergio Jaramillo.

Con eso, afirmó, “querían evitar situaciones como la de los ochenta de la mezcla de armas y proceso de paz”.

“Si alguien debería entender esta situación debería ser el senador Cepeda que la padeció en carne propia y sabe lo que puede parecer una combinación de todas las formas de lucha con gente rearmándose. Eso no se puede repetir”, precisó.

¿No puede pasar lo mismo que con las disidencias de las FARC?

Según Sergio Jaramillo “eso no son disidencias de las FARC, son nuevas organizaciones criminales que dejó el fin del conflicto”.

“La mayor parte de la gente que está ahí no eran combatientes de las FARC, es gente que ha sido reclutada y ese sistema se ha reciclado para los fines criminales que tiene”, añadió.

Asimismo, cuestionó que “para quien incumplió el acuerdo le va a abrir un nuevo proceso de paz, entre comillas, a quienes obviamente no tienen interés en proceso de paz y está dedicado a negocios ilegales”.

Para Sergio Jaramillo, se debe “tener una estrategia integral de lo que es el acuerdo de paz para empezar a cambiar las condiciones en el terreno, para crear fuentes de empleo y que los jóvenes no decidan que la mejor vida que pueden tener es meterse en estos grupos de Tumaco, para que las condiciones de vida empiecen realmente a cambiar”.

“Usted no puede empezar a hacer ofrecimientos a la vez que debilita la inteligencia del país, a la vez que debilita estructuralmente a la Policía Nacional sacando sin mayor justificación 23 generales, ahora dicen que salen un poco de coroneles. Realmente el desbalance es muy grande y deja al Estado en una posición de debilidad que no debería estar”, aseguró.

¿Una posición de debilidad que podría reflejarse en la propuesta de las famosas regiones de paz, que muchos han interpretado como una especie de zonas de despeje?

“Uno se pregunta eso para qué lo necesitamos”, dijo Santiago Jaramillo sobre ese tema. Él considera esencial “saber para comenzar con quién está hablando. En el caso de FARC teníamos toda la información, 18 mil entrevistas individuales de desmovilizados”.

“¿Cómo hace usted con organizaciones que no saben quiénes son? No son parte de ningún conflicto claro, cómo hace para saber a quién le da esos beneficios, cómo hace para contrastar si usted es el Estado, si usted es la oficina de comisionado de Paz, no tiene ningún elemento, usted está ciego, eso no le corresponde a la oficina de comisionado de Paz, le corresponde a la Fiscalía sobre la base de investigaciones judiciales y ofrecimientos de principios de oportunidad, de sometimiento, con apoyo del Ejecutivo”, subrayó.