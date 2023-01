“Sería abusivo” decirle a Petro cómo avanzar en el proceso de la paz total, afirma fiscal Barbosa

Al ser preguntado sobre la posibilidad de establecer una zona delimitada para miembros de organizaciones criminales en el marco de la paz total, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, manifestó que "sería abusivo frente a las mismas competencias del presidente decirle cómo tiene que hacer un proceso”, y más cuando “he dado este debate los últimos días sobre cómo debo defender unas competencias”.

Le puede interesar: Fiscal Barbosa habla del pasado de Petro para explicar por qué ELN y FARC no son como otros grupos

No obstante, precisó que cuando se refiere a “los decretos hablo de una falta de limitación territorial frente a la acción de las autoridades”.

Publicidad

“Evidentemente una concentración de esas personas en un momento determinado para esos asentamientos podría ser una interpretación plausible frente a un posible acuerdo. Creo que ahí empezamos a ser mucho más precisos y eso hace que no se limite la acción del Estado -en términos judiciales- dentro de esas limitaciones espaciales. Podría haber una salida”, dijo el fiscal Barbosa.

Consideró, así mismo, “que el presidente de la República debe estar pensando en salidas similares para efectos de poder empezar a destrabar esto paulatinamente”.

El fiscal Barbosa expresó que “la idea de paz total es una apuesta del presidente”.

“El presidente Pastrana se la jugó y no le funcionó, al presidente Santos le funcionó, el presidente Duque no tuvo ningún proyecto político de paz en el país, el presidente Uribe no tuvo ningún proyecto político, tuvo otra dinámica”, recordó.

Publicidad

Frente a lo planteado por el mandatario Petro, Barbosa manifestó que “como fiscal general acompaño la idea de paz total del país, me parece que es adecuada. ¿Qué es lo que hace el fiscal? Decir... esto es por un camino, este es por otro camino, porque hay que hacer las cosas bien, si no, no llega a ningún lugar”.

Para él, “es un asunto de metodología, uno quisiera obtener las cosas ya, pero el proceso para llegar a ellas es lo que hace verdaderamente que gerencialmente usted tenga que resolver una cantidad de obstáculos o pasos, sea en el sector privado o público”.

Publicidad

Barbosa aclaró que está “en el debate sobre cómo lograr las cosas más que de oponerme a cualquier idea, en eso coincidimos con el presidente de la República sobre la base que estamos todos trabajando en este escenario”.



Otros temas que abordó el fiscal Francisco Barbosa: