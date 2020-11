Si no mejora seguridad de exguerrilleros la paz está en riesgo, cree excomisionado Sergio Jaramillo

Lamentó que “el gobierno no reconozca que en Colombia había una guerra con las FARC que se acabó y la amenaza no es la misma y no puede hacer lo mismo de antes”. Recalcó que “la paz no fue un acuerdo que firmamos con las FARC en La Habana y que luego se firmó en Colombia y luego se renegoció y se rectificó. La paz es algo vivo que se construye todos los días y yo digo que la paz es como un jardín que hay que estar regando y cuidando”. Según Jaramillo, los mayores riesgos para el proceso de paz están en la “seguridad y el tema del discurso de reconciliación y no estigmatización”. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse