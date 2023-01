"Si no se aprueba mañana, morimos por octava vez": ponente de ley que busca prohibir el asbesto

Este martes será el último debate de la iniciativa. Si la Cámara de Representantes no le da luz verde, será archivada.

Dos ponencias enfrentan a distintos sectores en la corporación. Por un lado, está la propuesta de Mauricio Toro, que busca prohibir cualquier uso y comercialización del asbesto en Colombia, luego de un periodo de transición de cinco años. Y otra, de Jairo Cristo, que no habla de prohibición, sino de eliminación a partir del primero de enero de 2021.

“¿Por qué es importante la palabra ‘prohibir’ y no ‘eliminar’? Porque cuando usted deja una palabra contundente, como ‘prohibir’, se cierra la puerta a cualquier tipo de transacción con el material”, señala Mauricio Toro, ponente del proyecto.

Puede ver:

Juez da un plazo de cinco años para crear política que sustituya uso del asbesto “No queremos que empresas que ya están migrando hacia el asbesto lleguen a la casa con un maletín y le digan: ‘señor, le tenemos el plan de financiación para cambiar el techo de su casa porque aquí está la ley y aparece prohibido’, no queremos que se haga ese agosto”, contrapone Jairo Cristo, ponente para productores.

En la ponencia de Cristo, se permite que las empresas que tengan licencia al momento de sancionarse la ley puedan seguir produciendo asbesto con fines de exportación. Toro, prohíbe cualquier tipo de uso del material.

El texto que apruebe la Cámara, en todo caso, deberá ser conciliado con el de Senado, por lo que hay urgencia.

“Si no se aprueba mañana el proyecto de ley, morimos por octava vez”, resalta Toro.

También hay preocupación porque a pesar de estar sobre el tiempo, el proyecto fue agendado como sexto punto en el orden del día de la plenaria, aseguran los ponentes que presentarán una proposición para agendarlo de primero.

Además:

Boyacá, primer departamento de Colombia que prohíbe usar asbesto en obras públicas También:

Antonio Medina, el ‘superhéroe’ que perdió la batalla por la vida a causa del asbesto