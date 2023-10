"Si Petro dice que Israel viola el DIH, puede decirlo de Hamás, pero le cuesta entenderlo": analista

A propósito de los efectos que está teniendo la posición del presidente Gustavo Petro en torno al conflicto palestino-israelí, la profesora de Ciencias Políticas Sandra Borda analiza lo que ha ocurrido con las relaciones entre Colombia e Israel.



Para la experta, “si el presidente puede decir que el estado de Israel tiene responsabilidades y está, obviamente como lo ha estado haciendo, incumpliendo con el derecho internacional humanitario al no proteger la población civil de Gaza, puede también decir que Hamás no ha hecho lo propio y eso no lo pone en ninguna suerte de contradicción, pero parece que le ha costado mucho entenderlo”.

No obstante, dijo quedarse con la más reciente publicación de Petro en su cuenta de X, donde escribió: “En las acciones violentas de las partes, se han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad que deben ser investigados por las justicias de los dos países o por la internacional. La población civil, ni israelí ni palestina, son responsables de esa violencia”.

Nuestra posición sobre el conflicto es clara desde un inicio hace décadas, y ha sido defendida con nuestro voto en la ONU, que ha sido en el mismo sentido que la mayoría de las naciones del.mundo:



Propugnamos por un acuerdo de paz que reconozca los dos estados: Palestina e… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 16, 2023

La profesora Borda señaló que esta “es una declaración en la que el presidente ya empieza a reconocer que es absolutamente necesario condenar todos los ataques a los civiles que han tenido lugar en este conflicto, eso obviamente sin todavía estar en condiciones de nombrar a Hamás y de condenarlo por los ataques que iniciaron esta guerra hace ya una semana”.

Recalcó que “es de tal envergadura la importancia de lo que el presidente todavía no ha podido decir, que una resolución que pasó Rusia ante el Consejo de Seguridad ha sido rechazada porque era una resolución que no mencionaba a Hamás directamente y los ataques que perpetró contra la población civil israelí el sábado pasado”.

“No es una obsesión interna, no son intentos de oposición al presidente, esto no es hacer política. Es simple y sencillamente que si un país quiere adoptar una posición que ponga como prioridad la protección de la sociedad civil debe hacer énfasis en que las dos partes en conflicto deben cumplir con los preceptos del derecho internacional humanitario y se debe llamar por su nombre a aquellos que están infringiendo ese derecho”, precisó.

La experta recalcó que “nadie está contento con las declaraciones del presidente (Petro) ni con las declaraciones del canciller” Álvaro Leyva.



Sobre la cancelación del encuentro entre la vicepresidenta Francia Márquez con su homóloga norteamericana, Kamala Harris, la profesora Borda consideró que “es perfectamente esperable que ese lobby actúe de alguna forma para que Estados Unidos trate de hacerle entender al gobierno colombiano que la posición que está adoptando no solamente es una posición que no va de la mano con el derecho internacional humanitario, sino que además terminó por ser una posición absolutamente solitaria en el escenario regional latinoamericano”.