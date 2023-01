Si piensa votar la consulta anticorrupción, siga estas recomendaciones

El registrador nacional explicó cómo marcar los tarjetones y cuándo estos son anulados.

Votar es muy sencillo, hay siete preguntas y el sufragante debe marcar sí o no en cada casilla.

Un voto nulo es cuando no se puede determinar la intención del votante, por ejemplo si hay una marca por el sí y una marca por el no.

Cuando el voto no es marcado, éste no suma ni a favor ni en contra pero sí es válido para alcanzar el umbral de los 12.140.000 votos que requiere la consulta, al igual que el voto nulo.

Para garantizar el normal desarrollo de la consulta anticorrupción habrá ley seca a partir de las seis de la tarde del próximo sábado hasta las seis de la mañana de lunes 27 de agosto.