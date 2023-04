Si se aprueba la reforma a la salud, ¿el usuario tendría que salirse de la EPS en la que está?

María Tapasco, de Armenia, dice que lleva 10 años en su EPS y asegura que le ha ido bien con su aseguradora. “No me ha fallado con mis medicamentos ni con mis cirugías que me ha hecho. Con la nueva reforma a la salud que van a hacer, ¿me toca salirme o qué van a hacer?”, fue la pregunta que, a través de Noticias Caracol, le hizo a la ministra de Salud, Carolina Corcho.

La respuesta de la funcionaria fue: “Vas a seguir con tu EPS, que te va a llamar y te va a decir ‘necesito que te inscribas a un centro de atención primaria en salud, cerca de tu casa, de tu trabajo, para que accedas al sistema’. El centro de atención primaria en salud va a tratar de resolver la mayoría de las enfermedades de los colombianos, pero no es una institución aislada, está conectada a los centros de mediana y alta complejidad, clínicas de trasplantes, donde están los especialistas. Quienes están con sus tratamientos de alto costo van a continuar con sus procesos de remisión. Eso sería lo que cambiaría”.

Insistió en que la reforma a la salud lo que busca es “nivelar por lo alto, que los 50 millones de colombianos tengan la atención que hoy tiene el colombiano mejor atendido y tenemos los recursos para hacerlo”.



Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol: gestoras de salud y vida es el nuevo nombre que recibirán las EPS. ¿Qué pasa con la que no desee convertirse en gestora?

“La situación de las EPS es de quiebra, no están en una buena situación financiera y esto viene de hace muchísimos años. La mayoría de las EPS no cumplen con los indicadores financieros y los indicadores mínimos para manejar millonarios recursos de la salud. Los tratamientos hoy los paga el Estado. Si tú hicieras una depuración nos quedan 9 o 10 EPS”, dijo la ministra Corcho al responder esta pregunta.

Afirmó que “la reforma a la salud plantea que las EPS que funcionan deberían continuar porque han hecho bien su trabajo. Las otras deberían salir porque el Estado no puede mantener manejos de millonarios recursos sobre instituciones donde los organismos de inspección, vigilancia y control han dicho que no operan”.

#ReformarLaSaludEs | La ministra Carolina Corcho explica los cambios que tendrán las EPS si se aprueba la reforma a la salud, esto ante preocupación de ciudadanos que afirman que están recibiendo una buena atención actualmente.



Las EPS dicen que la reforma plantea condiciones desventajosas para las que hoy funcionan..

De acuerdo con lo dicho por la ministra de Salud, “las EPS están solicitando que se flexibilicen las condiciones de habilitación para poder sobrevivir. En la reforma pasarían a ser administradoras. En ese sentido, tendrían condiciones más flexibles y podrían sobrevivir muchas más. Pero hoy las EPS no cumplen condiciones financieras, la mayoría no cumplen condiciones de tener apalancamiento de recursos financieros privados, la prestación de servicios se hace casi que exclusivamente a costa de servicios públicos. La reforma da una salida a esas EPS que funcionan y que no de hacerse nada terminarían en una liquidación porque si liquidas las que no funcionan, en un efecto dominó se van las demás”.

Es injusto que terminen pagando las que funcionan..

“Es una realidad. Si liquidas una EPS como Savia Salud tienes que trasladar los pacientes a las buenas EPS… es un problema sistémico, no de voluntarismo”, aseveró.

No son condiciones tan flexibles porque se les exige que estén a paz y salvo y se prohíbe la integración vertical, que es contratar a sus propias clínicas y hospitales...

A esta afirmación, la ministra Corcho dijo que “lo importante es el paciente. ¿Cuál es el acumulado de las EPS? Lo que se denomina la gestión operativa, ese tema de cómo entregar los medicamentos, el tema de cómo trasladar al paciente de los CAPS a la mediana y alta complejidad, que a usted le den la cita, eso es lo que mejor han hecho”.

“¿En qué se han equivocado? No es normal que en un sistema de salud haya un déficit de 23 billones de pesos. En ningún sistema de salud el 25% es deuda. El Estado gira todos los recursos, pero esto no llega a clínicas y hospitales. Se han tenido que cerrar clínicas en Colombia”, agregó.

Por eso, subrayó la ministra Carolina Corcho, la reforma a la saludo propone un “pagador único y que las EPS hagan lo que han hecho muy bien que es el tema de la gestión”.