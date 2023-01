“Si se atreven a meterme preso, habrá una respuesta sin precedentes”: Juan Guaidó

El presidente interino de Venezuela respondió a la advertencia de Nicolás Maduro y habló sobre el papel que jugarán a partir de ahora los militares desertores.

¿Es seguro regresar a Venezuela?

Juan Guaidó (JG): No es seguro regresar, no es seguro estar en Venezuela por la crisis humanitaria y por la dictadura; la persecución que se ha desatado, que no es nueva. Ahí está Leopoldo López, Julio Borges, Fernando Albán, que fue asesinado regresando por Maiquetía, lo secuestró el Sebin y fue asesinado luego de ser torturado. Ejercer la política en Venezuela tiene un alto riesgo que se puede pagar con la vida.

¿Para qué regresa?

JG: El ejercicio de mis competencias debe ser en Caracas, sin duda alguna. Le encantaría al régimen de Maduro tener un nuevo exiliado. Si se atreven a meterme preso, habrá una respuesta sin precedentes, tanto de la gente como de la comunidad internacional.

¿Si a usted le pasa algo, EE. UU. interviene su país?

JG: Es una decisión de Estados Unidos. Nosotros estamos construyendo capacidades para que cese la usurpación, para construir un gobierno de transición y elecciones libres.

¿Qué va a pasar con los militares que han desertado del régimen de Maduro?

JG: Lo que están haciendo en el corto plazo, primero, es comunicando. Nosotros, durante años, estuvimos desconectados de las Fuerzas Armadas venezolanas. Son miembros importantes de la sociedad, no solamente para el proceso de transición, sino para reconstruir Venezuela.

¿Qué opina de las críticas al liderazgo que ha ejercido el presidente Iván Duque con respecto a la crisis en Venezuela?

JG: Varios elementos: el primero es que hay valores fundamentales, principios democráticos, eso no tiene discusión. Además, la balanza comercial colombo-venezolana era de siete mil millones de dólares; queremos recuperar esa balanza comercial que genera empleo, estabilidad y que mejora nuestro PIB, que genera riqueza para nuestros países.

Un segundo elemento es el flujo migratorio. Agradezco profundamente lo que están haciendo en favor de nuestro pueblo, pero soy consciente que eso genera un gasto social.

El tercer elemento: el terrorismo. Hoy Venezuela lamentablemente, da pena decirlo, es cuna de terrorismo. ¿Cómo garantiza Colombia su proceso de paz sin lograr tener un aliado como Venezuela?

Vea, además:

Maduro dice que Guaidó tendrá que enfrentar la justicia en Venezuela por salir del país