Si un papá no va a prisión por inasistencia alimentaria, ¿cómo respondería?

El proyecto de reforma penitenciaria que el gobierno radicó ante el Congreso elimina la cárcel en cinco casos, uno de ellos es la inasistencia alimentaria, por la que actualmente hay alrededor de 500 hombres tras las rejas.

“Si hay alguna forma errada para garantizar los derechos de un niño o niña a recibir los alimentos de un padre irresponsable es metiéndolo a la cárcel”, afirmó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.

Actualmente, hay alrededor de “500 personas en la cárcel por inasistencia, todos hombres, entonces esos hijos tienen dos problemas: un padre irresponsable y preso”, dijo el jefe de la cartera de Justicia.

Para él, enviar a prisión a una persona por inasistencia alimentaria “crea estigma, esos niños comienzan a sentir matoneo en su colegio porque tienen al papá en la cárcel y además es muy difícil que pueda pagar la cuota de alimentos estando en la cárcel, es por eso principalmente que queremos eliminarlo”.

El ministro de Justicia señala que hay otras formas, “que vamos a reforzar”, para obligar a un padre a responder cuando incurre en inasistencia alimentaria, que es “embargarle el sueldo, prohibirle la salida del país, una serie de medidas que van hacia lo que queremos, que paguen sus obligaciones”.

Y comparó el delito con la obligación que se adquiere al pedir un préstamo que deja de pagarse, “me embargan, me lo cobran, pero no me meten a la cárcel porque lo que le interesa al banco es cobrarse su dinero, no meterme a la cárcel, lo mismo con la inasistencia alimentaria, unos mecanismos mucho más efectivos para obligarlo a pagar”.

Otros de los delitos que no tendrían cárcel con la reforma penitenciaria serían incesto, elección ilícita de candidatos y aceptación indebida de honores.

Pero lo que sí se mantiene y para lo cual no habrá reducción de pena es para aquellos crímenes que tengan que ver con delitos sexuales, particularmente contra menores de edad.

“El hurto, la violación, la estafa, la extorsión se quedan con la misma pena”, precisó.

El ministro de Justicia explicó que en la reforma penitenciaria “los beneficios para resocialización no van a operar para personas que han cometido delitos sexuales contra niños o contra adultos, cualquier otro delito contra niños y va a ser muy restringido para delitos contra el derecho internacional humanitario”.

Insistió en que no habrá reducción de pena “para delitos sexuales, nunca”.

