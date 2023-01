Si vuelve el glifosato, Gobierno debe explicar por qué no es riesgoso para salud: expertos

Hay polémica por el anuncio de Francisco Santos, embajador de Colombia en EE. UU., sobre el regreso del químico para erradicar más de 200 mil hectáreas de coca.

"Nosotros tenemos claro que la fumigación es fundamental; hombre, la Corte (Constitucional) tiene que entender que estamos en una emergencia social, económica y de seguridad nacional. Las fumigaciones tienen que volver", sostuvo Santos al hablar en exclusiva con Noticias Caracol.

Y es que el alto tribunal, a través de un pronunciamiento en el 2017, mantuvo la suspensión de la aspersión con glifosato y aclaró que, si se quiere reanudar, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe demostrar evidencia objetiva y concluyente sobre la ausencia de daños sobre la salud y medio ambiente.

Escuche aquí lo que planteó Francisco Santos: “Las fumigaciones tienen que volver y la Corte debe entenderlo”: Francisco Santos

Ante esta afirmación, personalidades como Manuel Rodríguez, exministro de Medio Ambiente, precisó que "si el Gobierno dice ‘vamos a hacer aspersión con glifosato’, el Ministerio de Salud tendría que explicarle al país por qué ahora se puede hacer la aspersión con glifosato y si no tiene problemas para la salud humana, que señaló el exministro Gaviria".

Luis Jorge Hernández, docente y experto en salud pública, agregó el contacto con cantidades pequeñas del químico no cambiaría los efectos tóxicos.

"Si la dosis es más alta es peor, pero una dosis mínima puede producir un efecto en salud, no hay umbral dosis-respuesta, no hay dosis seguras, es una sensación falsa en seguridad", explicó.