Sigifredo López rechaza solicitud de que partidos cedan curules a víctimas del conflicto armado

La petición del presidente Iván Duque no cayó bien entre representantes de víctimas, como el exdiputado del Valle del Cauca, quien estuvo secuestrado por las FARC.

En el Valle del Cauca, representantes de las víctimas rechazaron la solicitud del presidente de Colombia, Iván Duque, a partidos políticos para que den participación a las víctimas en el Congreso de la República, lo que reduciría las posibilidades de tener mayor representación allí.

“Él sabe que esa no va pasar, que los partidos políticos no se van a autorregular y a ceder 16 curules porque sí. Entonces, deben ser 16 curules adicionales”, dijo Sigifredo López, exdiputado del Valle del Cauca que estuvo secuestrado durante casi siete años por las FARC.

Anotó que se debe acabar “el tema de las 16 jurisdicciones especiales” y que sola exista una para permitirles “a 6.500,000 víctimas de desplazamiento, que no pueden regresar a votar a esas 16 jurisdicciones votar en el lugar donde se encuentren”.



Cabe recordar que las 16 curules adicionales, solo para víctimas del conflicto armado, fueron establecidas en el acuerdo de paz que el Gobierno y las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia firmaron en noviembre de 2016.

No obstante, el presidente Duque señala que eso "se puede hacer sin generar más espacio, más costo presupuestal”.

“Que haya generosidad y grandeza de todas las fuerzas políticas para que esos espacios se brinden, no generando más curules, sino que sea de la propia representación existente pero garantizando esa participación", dijo el mandatario de los colombianos.



