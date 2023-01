Simón Vélez desmintió a Petro sobre supuesto préstamo y este respondió en Twitter

El video del exalcalde recibiendo fajos de billetes sigue generando interrogantes. Para el senador Iván Cepeda “están intentando distraer la opinión”.

Inicialmente, Gustavo Petro explicó que el dinero recibido era parte de un préstamo de Simón Vélez, pero el arquitecto le salió al paso a esa versión.

Publicidad

“Aclaro a la opinión pública que no le he hecho ningún préstamo a nadie y mucho menos al señor Gustavo Petro”, dijo en un comunicado.

En más de veinte trinos, el líder de la Colombia Humana escribió su defensa: señaló que eran $20 millones y dio detalles sobre el destino de esos dineros.

“Se habla del anticipo que acabo de hacer aprobar para campañas electorales presidenciales. Yo apoyo a Navarro en ese momento a la presidencia”, dijo el ahora senador.

Antonio Navarro se pronunció: “En el video no se menciona mi nombre. El trino de Petro dice que hablaban de temas como el anticipo a las candidaturas presidenciales y él me estaba apoyando. Pero finalmente no fui candidato y no recibí ese anticipo porque Carlos Gaviria me ganó una consulta. Fue en el año 2006".

Publicidad

Entretanto, el círculo íntimo de Petro lo sigue defendiendo y destaca su lucha contra la corrupción.

"Lo que se demostró en esos cuatro años que estuvo Gustavo (Petro) en el Senado, entre 2006 y 2010, fue todo lo contrario: hizo grandes debates contra la corrupción, mandó a la cárcel a muchos parapolíticos, denunció la corrupción misma de la alcaldía de Samuel Moreno, que era de su propio partido, eso fue lo que se vio", afirmó Gustavo Bolívar.

Publicidad

El senador Jorge Robledo lamentó que el tema del video esté desviando el debate contra el fiscal Néstor Humberto Martínez.

“De manera burda se está utilizando para ocultar, para palidecer el debate gravísimo de la corrupción de Odebrecht”, declaró.

En las últimas horas, Petro denunció amenazas contra la hija de Juan Carlos Montes, quien aparentemente aparece en el video entregándole los fajos de dinero.

En contexto:

Publicidad