Sin darse cuenta, Ernesto Macías reveló cómo planeaba sabotear réplica de la oposición

“Le pido a la comisión que acompañe al presidente y lo saco de aquí (risas). Eso no lo saben, esa es la última jugadita”, dijo el congresista.

Ernesto Macías, saliente presidente del Congreso, no se percató de que su micrófono estaba abierto y dio a conocer el plan que tenía para sabotear el discurso de la oposición a cargo de Jorge Robledo.

"Es que nos toca por obligación que ellos hablen después del presidente. Entonces le pido a la comisión que acompañe al presidente y lo saco de aquí (risas). Eso no lo saben, esa es mi última jugadita de presidente", se escucha decir al congresista del Centro Democrático.

Minutos después, Macías se dio cuenta de que su micrófono estaba abierto, pero era demasiado tarde.

Y es que, desde un inicio, la participación de la oposición no estaba contemplada dentro del orden del día ; fue necesario radicar una proposición que pedía este derecho y que fue aprobada por los 278 congresistas.

Aída Avella, senadora de la Unión Patriótica, lamentó lo sucedido: “Lo mínimo que uno puede hacer es escuchar como lo hicimos nosotros con el presidente. Escuchamos, tenemos diferencias, pero una cosa es la diferencia y otra cosa el respeto".