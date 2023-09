Sin exámenes, psicólogo del colegio sugirió que Gustavo Petro tenía asperger: Juan Fernando Petro

En diálogo con Blu Radio, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro, aclaró la versión que ofreció en el programa Los Informantes sobre el diagnóstico que supuestamente tienen él y el jefe de Estado respecto al síndrome de Asperger.



En el informativo de Caracol Televisión, el hermano del mandatario manifestó: “Cuando empezó la adolescencia hubo un cambio brutal tanto en él como en mí. Mi papá nos llevó al psicólogo y el psicólogo dijo que teníamos el síndrome ese de autismo, asperger”.

No obstante, al hablar con Néstor Morales, de Mañanas Blu, dijo otra cosa.

Néstor Morales: Cuando el psicólogo le dijo a usted, Juan Fernando, usted tiene asperger, ¿el presidente Petro estaba en esa sesión?

Juan Fernando Petro: No, para nada, eso fue conmigo.

Néstor Morales: ¿Y entonces usted de dónde sacó que el presidente también tenía asperger?

Juan Fernando Petro: Porque vuelvo y repito, el psicólogo dijo, el psicólogo del colegio, una tarde cualquiera, sin exámenes, sin estudios neurológicos, simplemente dijo: ‘Ah, su hermano también tiene un comportamiento similar, debe tener lo mismo’. En ese sentido fue que se dijo. Ahora, Gustavo siempre fue más estudioso que yo.

Según el hermano del presidente Petro, “en ningún momento yo pensé siquiera que se llegara a pensar y generar un escándalo, un problema o un conflicto de intereses políticos de algo que a mí me pasó hace muchos años y podría explicar por qué nuestro comportamiento es así, no por qué estamos enfermos, porque no estamos enfermos de nada”.



Insistió en que lo contó “porque fue una anécdota del bachillerato” y añadió que, a la fecha, “no nos han hecho nada porque no lo necesitamos”.

Juan Fernando Petro recalcó que el síndrome de Asperger “no es una enfermedad, es una característica de la personalidad”.

“Desde que a mí me lo dijeron, el psicólogo hace cuarenta y pico de años, la verdad nunca le he parado bolas a eso, no he tenido que ir nunca (al médico). Hasta el día de hoy, de hecho, con mi esposa lideramos talleres de desarrollo personal, crecimiento personal”, y eso “ha sido una ventaja para mi vida personal”, sostuvo.

Subrayó que su hermano Gustavo Petro “es un hombre muy coherente”. “No es una persona que se la pase en clubes sociales, en reuniones sociales, pero eso no le quita que tenga una extraordinaria capacidad para tener visiones de dirección de un país hacia el progreso”, agregó.



