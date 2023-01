Sin ‘Romaña’, ‘Iván Márquez’ y ‘el Paisa’ empezó el pleno de la FARC

Henry Castellanos devolvió esquema de seguridad y Defensoría denunció que no pudo entrar a zona territorial en la que estaban los otros dos exguerrilleros.

“No nos dejaron entrar, solamente nos dejaron entrar al sitio donde reciben los familiares. Entonces no pudimos verificar eso, es la primera vez que nos pasa porque siempre nosotros hemos podido ingresar a las zonas veredales y ahora a los espacios territoriales”, señaló Carlos Negret, defensor del Pueblo.

Esta revelación se conoce en momentos que se estableció que Henry Castellanos, ‘Romaña’, abandonó el esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección. No hay indicio alguno de su ubicación.

‘Romaña’ se encontraba en El Diamante, Meta, otro de los espacios territoriales.

La FARC adelanta su pleno en Bogotá y allí su presidente, Rodrigo Londoño, no habló de estas ausencias pero aseguró que “tenemos una presencia mayoritaria, hay unos que por diversas circunstancias no pudieron venir, unos por estudio, otros por temas de seguridad, otros por problemas de salud”.

En un comunicado, la FARC indicó que al pleno, compuesto por 111 personas, asistieron 82. Entre los 29 restantes, no estaba "uno por considerar que no cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para asistir", que sería Iván Márquez y “dos que no se conoce su ubicación para contactarlos", que serían ‘Romaña’ y alias ‘el Paisa’.

Entre tanto, el exnegociador en La Habana, Álvaro Leyva dijo que no cree que hayan abandonado el proceso.

El pleno del partido FARC continuará hasta el domingo próximo.

Vea también:

Estamos construyendo los caminos de la reconciliación: Timochenko tras reunión con Duque en Palacio