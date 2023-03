"Solo fueron $23 mil millones": Urrutia acepta lo de los contratos y habla de Laura Sarabia

La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, no negó que haya firmado varios contratos luego de que el presidente Gustavo Petro anunciara su salida de la cartera y antes de que fuera declarada insubsistente por el mismo mandatario.

“Obviamente sí los firmé, acepto que firmé los contratos, pero eran unos contratos que ya venían en curso, eran unos contratos que ya estaban para firmarse y eso no quiere decir que hay corrupción o que haya malversación de fondos, había que hacerlo con las federaciones deportivas, que a su vez necesitaban esos recursos para poder viajar e ir a las competencias necesarias”, dijo en entrevista con Noticias Caracol.

Sobre si acordó o no con el presidente Petro que permanecería unos días más en el cargo, María Isabel Urrutia aseguró que habló con Laura Sarabia, jefe del gabinete.

“No fue el día primero como ella dice, ella me citó a Palacio, yo fui como el día 3 y hablamos, le expliqué la situación y quedamos en ese acuerdo”, sostuvo la exministra.

¿Por qué firmó los contratos después de que se anunciara su salida del Ministerio del Deporte?

“Era necesario hacer las contrataciones porque en ese momento el ministerio solamente estaba funcionando con 166 funcionarios. El sindicato nos requirió con una carta que había mucha carga laboral y por eso lo hice. Y segundo, aquí han dicho que he malversado los fondos del ministerio, solo fueron 23 mil millones de pesos que la mayoría de esa plata fue para las federaciones deportivas, no ha pasado más”, reiteró María Isabel Urrutia.

Según ella, cuando asumió la cartera “tenía 2.500 OPS y yo no veo hoy por qué ven como un delito" que haya dejado al ministerio "funcionando con aproximadamente 400 funcionarios más de los que tenemos en planta”.

“Eran contratos de prestación de servicios que ya estaban montados en el Secop y cuando pasa determinado tiempo toca volver a hacer todo el proceso para incluir en el Secop”, explicó sobre la firma de los documentos.

Insistió en que los suscribió cuando “yo era ministra, a mí no me habían declarado insubsistente y me habían dado un lapso de tiempo para que terminara de hacer las cosas más importantes. Yo pasé mi carta de renuncia el día primero, el cual hablamos con Laura en Palacio, y pueden revisar y se van a dar cuenta de que yo fui a Palacio y me dieron ese lapso de tiempo para poder seguir y terminar ese pedacito”.

María Isabel Urrutia recalcó que “los contratos que hicimos fue de prestación de servicios para los funcionarios que van a ser el apoyo a los trabajadores del ministerio como tal. No tiene por qué oler feo. Sencillamente, eso es administrativo”.

Asimismo, la exministra dijo que había hecho una reestructuración en el Ministerio del Deporte, porque “había sueldos de 20, 15 millones de pesos, que ganaban más que la ministra, y lo que hice fue crear una regla de cómo se iba a contratar la gente, en la cual el sueldo más alto era de 9 millones de pesos y ahí iban bajando los sueldos como tal, de acuerdo a la capacidad y al estudio previo que se hacía a las hojas de vida”.

Aseguró que a la cartera “no entraron amigos, ahí no estoy trabajando un tema político, lo que hice fue revisar la gente que cumplía con los requisitos para trabajar en el Ministerio del Deporte”.

Palabras al presidente Gustavo Petro

María Isabel Urrutia le agradeció “por darme la oportunidad de haber estado en el ministerio tratando de organizar. A veces hay que pagar por otras personas, pero me voy contenta. Y le digo al pueblo colombiano que hice todo con el cariño necesario, desentrabé juegos nacionales, logramos trabajar el tema del fútbol femenino”.

“Gracias por haberme dado la oportunidad y el tiempo le dirá la verdad de que hice el trabajo bien hecho, trabajé con amor, con respeto, traté de combatir la corrupción, pero si no se pudo, no se pudo. Decirle bendiciones, que mi Dios me le pague y que Dios le dé lucidez para que siga trabajando por nosotros los colombianos”, reiteró.