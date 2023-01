“Son chismes y especulaciones”: Iván Duque sobre versiones de reforma pensional

El presidente aseguró que cualquier iniciativa tendrá como principio no aumentar la edad de jubilación. También indicó que no busca acabar con Colpensiones.

Duque Márquez subrayó desde Bucaramanga que cualquier reforma que se emprenda en el país para la protección de la vejez tendrá como principio, en primer lugar, no aumentar la edad de pensión y, segundo, no aumentar la cotización.

“Yo ratifico lo que he dicho tantas veces. Que cualquier reforma que nosotros emprendamos para la protección de la vejez tendrá como principio, en primer lugar, no aumentar la edad de pensión. Segundo, no aumentar la cotización”, dijo.

El jefe de Estado señaló que “en los últimos días se han presentado especulaciones y chismes con respecto a cuál es la motivación de nuestro Gobierno cuando se trata de la protección de la vejez, pensando en la formalización del mercado laboral en nuestro país”.

Así mismo, defendió a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones).

“Nosotros tenemos claro que una de las instituciones que más queremos en nuestro país es Colpensiones, una entidad de aseguramiento que debe ser cada vez más moderna y más orientada a proteger a los ciudadanos que necesitan esa cobertura pensional”, expresó.