Supersalud denuncia que EPS están usando a congresistas para evitar que las sancionen

“No se presten para eso”, dijo Fabio Aristizábal cuando se discutía el presupuesto asignado para la salud en Colombia. Senadores le pidieron nombres.

El superintendente dejó entrever, durante el debate de la comisión séptima, que las EPS están buscando a congresistas para que intermedien por ellas.

“Muchos pueden usarlos a ustedes como un canal de acceso a nosotros, así que no se presten para eso. Porque sé que muchas EPS acuden a los parlamentarios”, señaló.

Además, invitó a los funcionarios a que “cuando acudan a ustedes hay que decirles a esas EPS, ‘ustedes no les cumplieron a los colombianos’. Se les dieron unas órdenes para que empezaran a corregir los deterioros, en cuatro años debían corregir hasta el 40%, no corrigieron ni un solo año”, manifestó.

El senador Carlos Fernando Motoa le pidió a Aristizábal que “si tiene los nombres (de esos parlamentarios) que los diga en esta comisión, porque no podemos enviar un mensaje de ese nivel en pleno debate de la comisión séptima cuando estamos discutiendo el presupuesto de la misma”.



El pasado 21 de marzo, en Noticias Caracol, el superintendente también dijo que inescrupulosos “me han suplantado, suplantan a funcionarios de la Superintendencia por todo el país. Llaman a un vigilado y le dicen que es de la Superintendencia de Salud para negociar la disminución de la pena. Hay muchos vigilados que caen en la trampa”.

El presupuesto de salud para el 2019 es de 32,3 billones de pesos.