Susana Boreal: “Soy consumidora de marihuana todos los días, me encanta”

Susana Boreal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico , reveló su gusto por la marihuana en medio de una audiencia pública sobre el canabis. Fue más allá al explicar que lo hace a diario y lo usó como defensa del “derecho al ocio, derecho al disfrute” de esta hierba en adultos.

“Yo soy consumidora bastante regular, de hecho todos los días, me encanta. No me da miedo decirlo, no me da cosa decirlo. La transformación que necesitamos en este país es que vean que la marihuana no tiene nada que ver con cómo seamos como personas”, fueron sus palabras.

Nunca pensé que fuera a citarte, pero te agradezco muchísimo la difusión.



Vamos por la descriminalización y desestigmatización del cannabis. 💪🏼💚 https://t.co/PKSBnCAL50 — Susana Boreal (@SusanaBoreal) February 23, 2023

Las declaraciones de Susana Boreal generaron críticas en sectores que se oponen a la regularización del uso recreativo de la marihuana, pero también aplausos y mensajes en los que se insta a respetar los gustos de los demás. Hay que decir que ella no ha sido la única congresista en aceptar públicamente que la consume.

Por favor! No consuman marihuana o podrían terminar como Susana Boreal. — Maria Fernanda Cabal Fans! 🇨🇴 (@DerechaCol_) February 23, 2023

En octubre de 2022, el también congresista Daniel Carvalho señaló que desde hace 25 años es consumidor de marihuana, "y eso no me ha impedido graduarme como ingeniero civil con las mejores notas, graduarme de dos maestrías con las mejores notas, ser un buen hijo, un buen amigo, un buen profesional”.

En ese momento, afirmó que había hecho público su gusto debido a que "en un momento dado se refirieron a los consumidores como personas adictas o enfermas", y él consideró que fumar no las hace malos ciudadanos.

De hecho, recalcó que "el 90% de los consumidores de cannabis no representan ningún problema, no tienen problemas de salud. A ese 10% que sí tiene problemas hay que darle un enfoque de salud pública, a los demás hay que darles un enfoque de libertades individuales y que nos garanticen que lo que estamos consumiendo y el lugar donde lo estamos consiguiendo es legal y tiene la garantía de calidad, que no es el caso hoy en día donde el consumidor tiene que ir a un barrio peligroso, a hablar con una persona peligrosa para adquirir un producto de dudosa calidad".

Con estos argumentos, tanto Suana Boreal como Daniel Carvalho también han recibido comentarios de apoyo.

Dato curioso: el verdadero nombre de Susana Boreal es Suana Gómez Castaño, el "Boreal" está relacionado con su vida artística, pues la congresista es "una joven directora de orquesta" y estudió Música en la Universidad de Antioquia y en el Conservatoire Royal de Mons (Bélgica).