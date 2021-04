También quieren ir a paro: propuesta de congresistas de la oposición contra la reforma tributaria

En el Congreso de la República comenzó a discutirse una nueva iniciativa con la que algunos partidos buscan presionar al Gobierno para que retire el proyecto de reforma tributaria , el paro legislativo.

La propuesta consiste en no tramitar ningún proyecto ni acto legislativo para obligar a que el presidente Iván Duque llame a los partidos para que se sienten y comiencen de ceros la redacción de una nueva reforma tributaria.

El senador Armado Benedetti es quien puso en marcha esta otra estrategia de la oposición.

“Que se ponga en consideración que el Congreso no sesione hasta que el Gobierno retire esa reforma tributaria, no porque sea buena o mala, no porque le quite o no le quite puntos, sino para que no haya más muertos estos días”, dijo.

Esa propuesta es respaldada por varios partidos. Sin embargo, otros quieren ir más allá frente a la reforma tributaria.

“No podemos permitir que se entre ni siquiera a considerar la posibilidad de una especie de enmienda, maquillaje, embellecimiento de semejante iniciativa”, dijo Iván Cepeda, senador del Polo Democrático.

Gustavo Bolívar, senador de la Lista de la Decencia, invitó a los compañeros de “las bancadas alternativas y sobre todo a los partidos que han manifestado sus deseo de no apoyar esta reforma para que se sumen a este paro legislativo”.

“Como el gobierno tercamente insiste en debatir la reforma, que el congreso solo la estudie para votarla y hundirla”, pidió el senador liberal Luis Fernando Velasco.

En otros sectores no ven positivo para el país que el Congreso entre en paro legislativo.

“Cambio Radical no está de acuerdo con un paro en el Senado de la República como una vía de hecho, que por el contrario impide la función constitucional del Senado”, opinó José Luis Pérez.

Mientras que Juan Diego Gómez, senador conservador, manifestó: “El Congreso de la República es el escenario natural para llevar estas discusiones y es donde se deben llevar las ideas, los argumentos, y definitivamente sentar las voces de protesta cuando se tiene la representación legitima y legal allí”.

Ciro Ramírez, del Centro Democrático, sentó también su posición.

“¿Por qué no hicieron paro legislativo cuando aumentaron el IVA del 16 al 19 por ciento en el gobierno santos? No creo que hagan paro legislativo cuando le pongamos impuestos a los bancos y a todas las instituciones del sector financiero.

Y la oposición no solo se mueve buscando un paro legislativo en contra de la reforma tributaria, tributaria: ya tiene muy adelantada la ponencia de archivo de ese proyecto fiscal y dice que tiene los votos para hundirla.