Temen que doble instancia retroactiva, además de ayudar a Arias, favorezca a paramilitares

El uribismo se la jugará, sin embargo, por hacer revisar fallos como el que condenó al exministro de Agricultura. Este sábado presentarán el proyecto.

El 3 de julio del 2014, la Corte Suprema de Justicia condenó a 17 años de cárcel a Andrés Felipe Arias por las irregularidades en el manejo del dinero de Agro Ingreso Seguro.

Cuatro años después se creó la doble instancia para aforados, es decir, para altos funcionarios del Estado investigados y condenados por la corte. Esta decisión, sin embargo, no tenía retroactividad. Arias, por lo tanto, no podía recurrir a esa figura.

Lo que busca ahora el senador Álvaro Uribe es que esa segunda revisión de fallo sea retroactiva, en otras palabras, que aplique para quienes fueron condenados antes.

En ese orden de ideas, si el Congreso aprueba la propuesta que será presentada este 20 julio, al comenzar la nueva legislatura, la corte tendría que revisar el fallo contra el exministro Arias.

El gobierno, el Centro Democrático y otros partidos defienden la iniciativa. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. dice que es “necesario garantizar la doble instancia para los aforados que están por fuera de esa garantía”.

Ernesto Macías, presidente del Senado, pide que esa doble revisión sea retroactiva “porque no es justo que quienes no la tuvieron, que no la tengan (ahora)”.

Partidos como el Verde anuncian desde ya su voto negativo. Angélica Lozano cree que esto, además de beneficiar al exfuncionario del gobierno Uribe, también “favorecería a los paramilitares”.

