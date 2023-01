“Tenemos que buscar la fumigación mitigando los efectos negativos”: Iván Duque

El presidente señaló que se seguirán unos protocolos para proteger la salud. También se refirió a las provocaciones de Maduro y al éxodo de venezolanos.

En entrevista con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, el jefe de Estado habló de los siguientes temas:

Migración venezolana

“El tema de la migración de venezolanos lo venían tratando de apaciguar. Lo cierto es que estamos viviendo la crisis migratoria más dura de la historia reciente de América Latina.

A Colombia han entrado en los dos últimos años más de un millón de hermanos venezolanos que están demandando salud, educación e incluso están acudiendo a la tutela para reivindicar derechos.

Colombia tiene una política de brazos abiertos de ayudar a los hermanos venezolanos como ellos en su momento nos ayudaron a nosotros. Pero tenemos que denunciar la causa de la migración.

La causa es una dictadura oprobiosa que ha acabado con las libertades y ha arruinado al país.

Si el mundo no se da cuenta que lo tenemos es un problema de grandes divisiones en un año tendremos un millón de venezolanos más”.

¿Intervención militar en Venezuela?

“Yo he sido muy prudente y muy cauteloso en que estas expresiones nunca sean interpretadas con criterio belicista porque eso legitima al dictador, pero sí se necesita un criterio de cooperación multilateral.

La crisis es demasiado grave y el mundo entero tiene que darse cuenta. Se necesita un cerco diplomático. Tiene que ser una presión con distintas herramientas.

La dictadura acabó al país. Cada vez que la dictadura toma una medida económica hay una salida masiva de venezolanos que ya no aguantan más…que están pasando hambre.

Si esto se lleva a términos belicistas eso termina legitimando al dictador porque el dictador siempre está buscando la figura del enemigo invasor para aferrarse al poder.

Colombia no se puede dejar provocar. Colombia tiene unas FF. MM. muy serias y cuando se han presentado incidentes de invasión al territorio los hemos ventilado a través de canales diplomáticos pero no nos podemos dejar provocar”.

“Aquí se necesita una agenda integral con todos los mecanismos que permitan reducir drásticamente esa tendencia exponencial de expansión de los cultivos ilícitos.

También tenemos que buscar fumigación mitigando todos los efectos negativos, siguiendo los seis puntos que estableció la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional no proscribió el glifosato, lo que dijo es que hay que seguir unos protocolos muy claros que implican que tengamos todas las precauciones en materia en salud, en daños a terceros.

Lo que nosotros tenemos que buscar son mecanismos de fumigación con precisión, por eso se han identificado programas pilotos con drones y técnicas de mayor aspersión de mayor altura minimizando daños.

Antes de terminar octubre, Colombia tendrá una política integral para los próximos cuatro años. Lo que también implica que en el país tenemos que hacer algo para enfrentar la expansión del consumo”.

Dosis personal

Una de las cosas interesantes del decreto es que no se penaliza al portador; es un desarrollo del artículo del Código de Policía que dice que en el espacio público no se pueden consumir sustancias ilícitas.

La Corte en lo que pensó fue en la no criminalización del consumidor, el que quiera ejercer la libertad de su personalidad y encerrarse en su casa allá él.

