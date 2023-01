“Tengo que pedir perdón a mis electores”: Petro da explicaciones sobre video donde recibe dinero

Aseguró que, aunque recibir dinero en efectivo no es un delito, debió ser prudente y dijo que hackers sacaron el clip del computador de Juan Carlos Montes.

“El video se presentó en el debate de Odebrecht precisamente para silenciar el hecho de corrupción más grande después de la parapolítica en Colombia”, señaló.

Y luego se dirigió a sus seguidores: “Tengo que pedirles perdón a mis electores por haberme puesto a recibir dinero en efectivo de un amigo en su apartamento, en el pasado. Aunque eso no es un delito, debí ser prudente y no lo fui, ahora pago las consecuencias que se traducen en poner en riesgo una esperanza de millones y en dar pie a que se construyan las más delirantes acusaciones de nuestros contradictores”.

En su publicación, realizada en Facebook, Petro habló sobre su relación con Juan Carlos Montes, la otra persona que aparece en el video.

“Ha sido un amigo de mi vida, no es una persona ilegal o que represente nada ilegal. De ahí mi confianza (…) Montes me acompañó en mi frustrada campaña al Senado en 1994, puso su carro al servicio de la campaña. Él era el gerente general de la campaña y yo el candidato”, contó.

Sin embargo, resaltó que “tiene una conducta obsesiva en guardar y registrar todos los momentos de su vida”.

Además, en su declaración relató cómo conoció al arquitecto Simón Vélez por intermedio de su amigo Juan Carlos Montes.

“Fui muchas veces a la casa de Simón (Vélez) en La Candelaria, conocí a sus hijas, sus nietos, sus charlas, sus excentricidades, en el fondo su sencillez en un mundo donde ganaba mucho dinero, que guardaba en tarros de la cocina o dejaba encima de las mesas porque era adverso a tener su plata en bancos o tener tarjetas. Dice que lo que se gana debe ser gastado de inmediato”, reveló Petro.

En esa misma línea, reiteró que Simón Vélez le dio, por intermedio de Montes, $20.000.000 en billetes de $5.000.

“Yo había observado la cámara de casete VH5 que apuntaba a la mesa, con mis instintos de hombre que ha vivido la clandestinidad me dieron ganas de apuntarla a otro lado, pero no tenía nada por qué desconfiar de Juan Carlos (Montes) y no conocía su obsesión por registrar los momentos de su vida. No sabía que Juan Carlos guardaba cierta aprehensión sobre mí porque había observado mi actitud displicente hacia los viejos amigos cuando iniciaba caminos nuevos en la política”, señaló Petro sobre el día de la grabación del video.

Luego añadió: “El casete lo guardó durante 14 años y al final de la alcaldía en Bogotá me lo dio a conocer. Juan Carlos estaba muy herido porque lo habían despedido de la unidad de mantenimiento dado que su nuevo gerente, Juan Carlos Abreu, quería un equipo de su confianza”.

Petro fue preciso al decir que detrás de la grabación no hubo un ánimo extorsivo ni tampoco fue una traición. Pero aseguró que “hackers poderosos” lo extrajeron del computador de Montes luego de que este digitalizara el casete.

El senador también le respondió al abogado Abelardo de la Espriella sus acusaciones acerca de que el dinero era proveniente del narcotraficante conocido como ‘el Loco’ Barrera.

“Nunca he tenido ninguna relación ni directa ni indirecta con ese señor Barrera. Todos los gerentes de mi campaña han recibido una perentoria indicación mía: jamás dinero del narcotráfico o donaciones del sistema financiero”.

El caso del video salió a la luz luego de que la senadora Paloma Valencia lo diera a conocer durante el debate en el Congreso sobre el escándalo de Odebrecht.

Esta es su declaración completa:

En contexto:

