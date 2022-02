Testigo compara Casa Blanca, sede de campaña de Aída Merlano, con taquillas del Bronx

Un nuevo testigo declaró en el juicio que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra Aída Merlano por violación a los topes de campaña. Francisco Rafael Palencia narró cuál era el modus operandi o el funcionamiento de Casa Blanca, sede de campaña de la excongresista.

El hombre, quien trabajó como uno de los líderes de campaña de Merlano, dijo que todos los recursos eran destinados a la compra de votos e incluso comparó Casa Blanca con las taquillas del Brox, asegurando que en cada puesto se podía ver un pagador con una caja llena de dinero en efectivo.

El testigo señaló que era un secreto a voces que Julio Gerlein financiaba la campaña de Aída Merlano.

“Aída Merlano misma decía: ‘yo le compro el voto hasta a mi mamá. Si usted tiene su mamá que no lo regale (el voto), porque aquí se compra el voto, aquí se paga el voto. No le diga a su mamá que usted no le va a dar nada, usted tiene que darle así sea su mamá, porque aquí se compra el voto'”, afirmó Palencia.