¿Tiene dudas sobre la consulta anticorrupción? Aquí se las aclaramos

Gobierno y Registraduría Nacional ultiman detalles para la jornada del próximo domingo. Este martes se definirá si habrá ley seca o no.

Estos son los siete mandatos que los promotores de la consulta anticorrupción proponen aprobar.



Reducir el salario de los congresistas y altos funcionarios de 41 a 25 salarios mínimos mensuales vigentes.

Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado.

Contratación transparente y obligatoria en todo el país.

Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía.

Los congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión.

Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de los políticos elegidos y extinguirles el dominio.

Y máximo tres periodos en corporaciones públicas.

Cada una de las propuestas deberá alcanzar el umbral y ser aprobadas por la mitad más uno de esos sufragantes.

“Se necesita que por lo menos 12.140.000 colombianos participen el próximo 26 de agosto, es decir, pidan este tarjetón y lo depositan para que se cumpla el umbral de estos 7 mandatos obligatorios, de obligatorio cumplimiento en el Congreso”, dice Claudia López. Pero, ¿qué errores se deben evitar a la hora de votar?

"Un voto nulo es cuando no se puede determinar la intención del votante, es decir, si hay una marcación por el sí y por el no, o alguna que comprometa las dos casillas eso es un voto nulo", explica el registrador nacional, Juan Carlos Galindo.

¿Cómo se configura que un voto no es marcado?

"Voto no marcado es cuando dentro de la casilla de la pregunta no hay ninguna marcación", añade Galindo.

Para la jornada del domingo, 36.421.000 colombianos están habilitados para participar en 897.027 mesas instaladas en 11.232 puestos de votación.

El conteo de votos tardará un poco más de lo acostumbrado, puesto que los votos se contarán independientemente por cada pregunta.