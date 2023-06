“¿Todo bien en casa?”: Nayib Bukele a Gustavo Petro por audios de Armando Benedetti

El primer dardo que cayó tras el nuevo escándalo que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro llegó directamente desde El Salvador. El mandatario de ese país, Nayib Bukele, quien desde hace varios meses ha tenido algunas diferencias con el jefe de Estado colombiano, envió este mensaje por medio de su cuenta de Twitter: “¿Todo bien en casa?”

¿Todo bien en casa? 🙃 — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 5, 2023

En Colombia, entre tanto, algunos dirigentes políticos no se quedaron atrás. Un trino del presidente Gustavo Petro generó malestar en la alcaldesa Claudia López, quien, sin pelos en la lengua, arremetió contra el jefe de Estado.

“Presidente Petro, el país entero espera de usted una respuesta seria y completa, no un tuit provocador y evasivo. No es solo su persona, su investidura y su gobierno lo que está en entredicho. Es la confianza e ilusión de millones, es el país y su historia lo que está en juego”, dijo la mandataria luego de que el gobernante, en un primer momento, reaccionara a los audios de Armando Benedetti con una foto en la que se le veía sonriente.

Sergio Fajardo y Enrique Peñalosa, quienes se han enfrentado en varios escenarios políticos con Gustavo Petro, también sin titubear se fueron de frente contra el presidente.

“Puede que usted no esté intranquilo señor presidente, pero tenga la certeza de que el caos en el que tiene hoy a Colombia, si usted no rectifica pronto con la verdad, se convertirá rápidamente en hecatombe. Dele, por una vez, una oportunidad a la sensatez y la sabiduría”, manifestó Fajardo.

“La risa con la que se burla de los colombianos, con la que les expresa que no le importa lo que piensen, no le importan sus valores, no le importa la verdadera democracia, sin compra de votos con platas sucias. Ahora nos dirán que editaron a Benedetti, o que estaba drogado, que el fiscal está impedido, que 'fue a mis espaldas', que es un complot de la derecha. La realidad es que no hay un ministro ni funcionario, no hay un solo colombiano, que crea que no es cierto”, señaló Peñalosa.

