Tras atentados terroristas del ELN, sectores sociales piden reanudación de diálogos

Para analistas, la guerrilla quiere hacerse sentir. Habitantes de zonas afectadas solicitan a subversivos y gobierno dejar inamovibles y sentarse a la mesa.

El atentado perpetrado en el municipio de Cubará, Boyacá , se suma a una seria de ataques que ha venido realizando el Ejército de Liberación Nacional contra la fuerza pública y la sociedad civil.

Para Luis Eduardo Celis, de la Redprodepaz, lo que busca el ELN es claro.

“La lógica del ELN es hacerse sentir, mantener lo del mensaje de que es una fuerza viva y actuante”, dice Celis.

Para otros sectores estás acciones violentas también son una forma de tratar de presionar al gobierno para un diálogo.

“Ellos van a demostrar que son una organización guerrillera actuante en el territorio, que copan gran parte del territorio nacional y ahí presionar para una salida negociada”, añade Emil Sanabria, presidente de Redepaz.

A pesar de los hechos de los últimos días, representantes de regiones como Arauca y Chocó, poblaciones que durante años se han visto afectados por el ELN, aún guardan la esperanza en los diálogos.

Así lo expresa Martín Sandoval, presidente del Consejo de Paz de Arauca: “Le hacemos el llamado al gobierno nacional para que cambie esos inamovibles y, por supuesto, al ELN para que dé muestras fehacientes de una real voluntad de paz”.

“No queremos más violencia, queremos que cese la violencia, queremos la paz, no queremos estar emproblemados por eso. Hoy le hacemos un llamado a los elenos que miren la situación y se pongan en paz”, explica Aurelio Quezada, del Consejo Departamental de Paz de Chocó.

Algunos integrantes del comité del paro también se han pronunciado frente al tema.

A pesar de estas voces, el gobierno mantiene su posición de no negociar si no se suspenden los hechos de violencia y se liberan a los secuestrados.

Para los diferentes sectores sociales es importante que tanto el ELN como el gobierno ponga de su parte, si se espera llegar a una negociación.