Trinos de Germán Vargas Lleras causan discordia entre partidos de Cambio Radical, la U y Liberal

Horas antes de iniciar la nueva legislatura en Colombia estalló un enfrentamiento entre tres partidos políticos. La disputa se dio por afirmaciones del líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien dijo que la coalición que quería impulsar con la U y el Partido Liberal no prosperó porque esas colectividades están negociando puestos en el Gobierno.



El exvicepresidente de la República empezó desmintiendo posibles reuniones con los jefes de dichas colectividades.

“Frente a las versiones que ha difundido en los medios de comunicación César Gaviria, a través de su jefe de comunicaciones como usualmente ocurre, aclaro que no me he reunido personalmente con él desde hace más de un año. Sí nos hemos comunicado telefónicamente”, dijo.

“Tampoco me he reunido recientemente con Dilian Francisca Toro. Pronostico que unos y otros pronto se reintegrarán a la coalición del Gobierno. Y el pulso de mañana (jueves 20 de julio) no será más que un esfuerzo para posicionarse de cara a una futura negociación. O sea, un vulgar chantaje”, añadió.

Asimismo, Germán Vargas Lleras afirmó que la lamentaba “mucho" que su "propuesta de conformar una nueva coalición para la elección de las mesas directivas del Congreso no haya prosperado”.



El líder de Cambio Radical se refirió a la molestia entre miembros de su bancada.

“Nos aburrimos de que nos contacten para valorizarse frente al Gobierno, cuando todos sabemos que están negociando puestos y ministerios”, sostuvo.

Dichas afirmaciones fueron inmediatamente rechazadas por la presidenta del Partido de la U, Dilian Francisca Toro.

"Al inicio de esta nueva legislatura quiero hacer un llamado para que haya respeto entre los partidos políticos y para que cesen las especulaciones. Nuestros esfuerzos se deben centrar en la gran responsabilidad que tenemos de debatir proyectos que impacten la vida y el bienestar de los colombianos y no en discusiones que nos dividen cuando lo que necesitamos es unión", expresó.

En el Partido Liberal también hay molestia por los trinos de Germán Vargas Lleras. Fuentes consultadas por Noticias Caracol aseguraron que esa colectividad seguirá trabajando en las reformas sociales para solucionarle los problemas a la gente y recalcaron que, como corporación, tienen 175 años de historia.

Este 20 de Julio se elige a los nuevos presidentes del Senado, que sería de la Alianza Verde, y de la Cámara de Representantes, que se prevé pertenezca al Partido Liberal.