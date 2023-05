“Trump habló con el gobierno colombiano de cómo invadir militarmente Venezuela”: Petro

El presidente Gustavo Petro dijo en una entrevista concedida al diario El País de España que “en un momento, en el gobierno de Trump, se habló de invadir a Venezuela a través de Colombia”.

El mandatario, que se encuentra en una visita de Estado en la nación ibérica, dio detalles de cómo supuestamente se estaba planeando la guerra que pudo haberse dado entre Colombia y Venezuela.

“En un momento, en el gobierno de Trump, se habló de invadir a Venezuela a través de Colombia, cuando nosotros hemos sido un país hermano, casi que con unidad de sangre. No sé si sea el mismo caso Ucrania-Rusia, pero se parecen”, declaró en la entrevista.

Agregó que “los venezolanos se fueron hacia el bloque de Putin, compraron sus aviones, hicieron demostraciones de poderío militar ruso en Venezuela, y Colombia se fue hacia la OTAN, ahí nos nombraron de algo que no he entendido qué es, también mostrando los dientes”.

Petro reiteró que, “sin que fuese público, en realidad Trump sí estaba hablando con el gobierno colombiano de cómo invadir militarmente Venezuela”.

“Si eso hubiera ocurrido, la guerra quizás estaría aún hoy. La herida histórica entre los dos pueblos hubiera sido de siglos, nos hubieran separado como se separa a dos hermanos que tienen una misma historia, echarían la culpa unos a un lado, los otros a otro lado, pero el error hubiera sido dantesco”, manifestó el mandatario.

No obstante, afirmó Petro que la invasión no se dio porque “los asesores de Trump lo frenaron y eso permitió que no ocurriera”.

Tras su llegada a España, el presidente Petro fue recibido con honores por el rey Felipe VI y la reina Letizia en el Palacio Real de Madrid.

Luego habló ante el Congreso español, donde expresó que en él “también se concentran las esperanzas y me da temor no poderlas cumplir”.

Asimismo, urgió a luchar en "hermandad" con España ante las amenazas de la crisis climática y los retos de futuro de la humanidad, "actuando juntos" en un compromiso que no recuerde al pasado.