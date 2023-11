Ahora no

Tumban nombramiento de Álvaro Moisés Ninco como embajador de Colombia en México El Tribunal de Cundinamarca determinó que Álvaro Moisés Ninco no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo. "No pertenece a la carrera diplomática y no acreditó título de posgrado en cualquier modalidad", indicó el alto tribunal.