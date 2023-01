Tutela que negó las curules de paz será apelada

El senador Roy Barreras interpondrá el recurso contra la decisión de un juez que no las permitió.

Las curules, según Barreras, si fueron aprobadas en diciembre de 2017 por el Senado con 50 votos a favor y 7 en contra.

Para el congresista, el juez no habría tenido en cuenta el fallo de la Corte que obligaba a la mesa directiva de la corporación a descontar del cuórum a los cuatro congresistas que estaban presos para esa época.

Frente a esto tendrían dos opciones más: una sería recoger un millón de firmas para que los ciudadanos validen ante el Congreso la curules para las víctimas y la otra, explicó Barreras, sería que “si el juez dice no, le pediremos la revisión a la Corte Constitucional y vamos a insistir”.

Las circunscripciones especiales para la paz buscaban entregarle 16 curules en el Congreso a las víctimas del conflicto armado en Colombia