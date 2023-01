Umbral de la consulta anticorrupción: ¿cuánto es y qué pasa si no se alcanza?

Carlos Antonio Coronel, registrador distrital de Bogotá, pasó al tablero para hablar de la jornada electoral del domingo.

Coronel recordó que la consulta tiene dos barreras: la primera es llegar a 12.140.000 votos, independiente que sean por el sí o por el no; este es el umbral de participación.

Si lo consigue, se empezará a mirar individualmente cada pregunta, que para ser aprobada deberá tener un umbral de aprobación superior a los 6.000.000.

Para el senador Mockus, la consulta corrupción tiene un ingrediente especial: “la presión ciudadana sobre la clase política va a ser tan fuerte, va a ser tan alta que no les va a quedar más remedio que autoreformarse”.

El registrador explicó, además, cómo funcionará el voto nulo.

“Un voto nulo es cuando no está claramente definida la voluntad del elector. Por ejemplo, cuando una persona, en alguna de estas preguntas, marca simultáneamente sí y no, automáticamente se anula el voto”, afirmó.

Aclaró, eso sí, que en tal caso se anularía solo esa pregunta.

“Cada pregunta es una consulta y hay que mirarla de manera independiente”, añadió.

Tenga en cuenta que, si deposita el tarjetón sin marcar nada, contará para el umbral.

Vea, además:

Si piensa votar la consulta anticorrupción, siga estas recomendaciones