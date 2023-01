¿Un gol al proyecto anticorrupción? Partidos políticos denuncian ‘mico’ en periodos de congresistas

La iniciativa, que pretende limitar a tres ciclos en corporaciones públicas, sufrió una modificación y los aspirantes podría volver después de unas “vacaciones”.

Con tropiezos comenzó el trámite de los proyectos anticorrupción en el Congreso. El debate en la comisión primera de la Cámara de Representantes fue más intenso de lo esperado.

A pesar de que la iniciativa para limitar a tres los periodos en corporaciones avanzó, generó un debate por un cambio que se le hizo a última hora.

“Tristemente el Partido Liberal metió una proposición en donde se dice que la limitación son tres periodos consecutivos. Eso quiere decir que una persona puede estar tres periodos en la Cámara, se va cuatro años al concejo o de vacaciones y se devuelve a la Cámara como si nada”, asegura Juanita Geobertus, representante a la Cámara.

A lo que se refiere la congresista es a un ‘tachón’ en el proyecto. Originalmente decía que “los miembros de cueros colegiados de elección directa no podrán ser elegidos por más de tres periodos consecutivos o no consecutivos en la misma corporación”. Pero la frase “o no consecutivos” fue tachada.

A pesar de la modificación, el proyecto fue aprobado en ese primer debate por la mayoría.

El Partido Liberal contaba con tan solo seis votos, lo que quiere decir que el cambio contó, necesariamente, con el apoyo de congresistas de otros partidos para poder cumplir con la votación exigida.

Al proyecto aún le faltan siete debates donde puede sufrir nuevas modificaciones.

