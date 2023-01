“Una constituyente es un riesgo inmenso”: Juanita Goebertus

“Podríamos perder la tutela, la separación de poderes, la garantía de que no haya una reelección indefinida”, dice la representante sobre la polémica propuesta.

Juanita Goebertus, del Partido Verde, considera que lo que la institucionalidad colombiana debe hacer, si no está de acuerdo con la decisión de JEP de dejar en libertad a alias Jesús Santrich, es acudir a los recursos de apelación, como efectivamente lo hizo el procurador Fernando Carrillo.

“En un estado de derecho, los fallos judiciales son para cumplirlos no para renunciar ante ellos, no para convocar constituyentes. Dicho eso, yo respaldo la posición del señor procurador de apelar el fallo, porque el acuerdo de paz es claro: los hechos cometidos después del 1 de diciembre de 2016 no están sujetos a esta garantía de no extradición porque no están relacionados con el conflicto armado”, recalcó.

Y añadió: “la Corte Constitucional ha señalado que, si bien la JEP debe y puede acceder a pruebas, tiene que hacerlo únicamente para valorar la fecha y no la existencia de la conducta. Creo que todos, el gobierno colombiano, el gobierno de los Estados Unidos y también la JEP, han debido tomar más medidas para poder acceder a la evidencia. Nos habríamos ahorrado todo esto si el gobierno colombiano y el gobierno de Estados Unidos hubieran firmado un protocolo de cooperación judicial”.

Consultada sobre si Colombia pasa por una crisis institucional, Goebertus respondió: “La crisis institucional la genera toda esta oleada de insistir en una constituyente. Una constituyente es un riesgo inmenso, podríamos perder la tutela, la separación de poderes, la garantía de que no haya una reelección indefinida. Si hay algo riesgoso para un país, para una institucionalidad, es abrir una discusión de una constituyente cuando nuestros valores esenciales no van a cambiar”.

La congresista, que participó en el proceso de paz, reveló que “en su momento, en la conversación en La Habana, nos dimos una ‘pela’ durísima para decirle en ese momento a las FARC que esa no era una transición para cambiar la Constitución; el modelo constitucional colombiano del 91 ya es un modelo de democracia participativa que no deberíamos transformar”.

De otra parte, Goebertus piensa que detrás de la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, más allá de que él esté o no de acuerdo con la liberación de Santrich, hay una “pataleta” que esconde otras cosas.

“Sobre todo por una razón y es que no se nos olvide que, ante el fallo de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria de la JEP, en donde la corte desestimó las pretensiones del fiscal, el fiscal entonces sugiere que hay que objetar la ley de la JEP y ya sabemos todo el tiempo que perdimos en esa discusión. Ahora la Jurisdicción Especial de Paz no le da la razón y él renuncia. Yo insisto: tengo ciertas reservas frente al fallo de la JEP, pero una cosa es expresarlas por vía institucional y otra cosa es hacer una pataleta que esconde otras razones”, finalizó la representante.