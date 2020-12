¿Una jugada dilatoria? Suspenden audiencia contra Juan Carlos Granados

Este lunes, la Corte Suprema de Justicia tenía previsto iniciar el juicio contra el exgobernador de Boyacá y excontralor Juan Carlos Granados, quien fue designado como nuevo magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Granados es investigado por delitos de concierto para delinquir, interés indebido en celebración de contratos y tráfico de influencias.

Todo en medio del escándalo de Odebrecht, por la supuesta recepción de dineros para un favorecimiento en contratos viales.

Pero antes de iniciarse en firme la audiencia, una manifestación del investigado frenó la diligencia.

Argumentó que le revocó el poder a su abogado, el reconocido penalista y exprocurador auxiliar Dario Bazani, lo que llevó a que la diligencia fuera cancelada.

Esa opción, que es legal dentro de todo proceso penal, despertó de una vez las suspicacias sobre si se trata de una forma de dilatar el proceso.

“Para que se rompa alguna relación cliente-abogado transcurre un tiempo, no es de un día para otro, en la práctica encontramos a muchos de nuestros colegas investigados por el hecho de habérsele revocado el poder y que no se pueda tramitar una audiencia. Consideramos que, más allá del debate de si esto es o no es una maniobra dilatoria, el magistrado debe dar ejemplo, estas son cosas que ocurren todos los días en la práctica”, opinó el presidente del Colegio de Abogados, Francisco Bernate.

Para muchos, esto deja mucho que desear de una persona que va a ocupar uno de los más importantes cargos en la justicia, como es ser integrante de la Comisión de Disciplina Judicial, quien además fue propuesto por el gobierno de Iván Duque.

“El día de hoy se está enfrentando al inicio de la etapa de juicio por cuenta de sus acciones y omisiones que lo involucran en los actos de corrupción de Odebrecht en Colombia. ¿De verdad no podía el Gobierno Nacional haber encontrado un candidato idóneo, decente que no tuviera ninguna relacionamiento con el escándalo de Odebrecht? Esto realmente es increíble”, manifestó Camilo Enciso, exzar anticorrupción.

En otros sectores también cuestionan que, suspendida la audiencia hoy, lo más probable es que sea reagendada para el próximo año, pues en dos semanas la Rama Judicial sale a vacaciones.

Y en esa instancia es muy posible que Granados ya sea magistrado, con lo cual la Corte Suprema perdería su competencia y el caso pasaría a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.