Uribe defiende al ministro Carrasquilla pero rechaza propuesta de IVA a la canasta familiar

Ocurrió durante el debate citado por Jorge Enrique Robledo para pedir una moción de censura en contra de la cabeza del Ministerio de Hacienda.

Durante la sesión de este martes en el Senado, el expresidente Álvaro Uribe salió en defensa de Alberto Carrasquilla, quien fue su ministro de Hacienda desde junio en 2003 hasta febrero de 2007. La cabeza de Centro Democrático aseguró que el ministro es un” hombre probo” y señaló que este no había participado en la aprobación legislativa de los bonos de agua.

“Se sabe que el doctor Carrasquilla no participó en la Ley 1176 ni en el decreto 028 de 2008 que autorizaron esos endeudamientos”, comentó el expresidente, quien aseguró que, por ello, Carrasquilla no estaba impedido para asesorar, a través de la empresa Konfigura, a los municipios en la solicitud de estos bonos.

En medio de su intervención, Uribe justificó los altos precios de los intereses pagados por los municipios que se hicieron con los créditos. Según este, la crisis del 2008 redujo las opciones de crédito a nivel mundial y la única forma de garantizar dichos capitales era garantizando un mayor rédito a los inversionistas.

De igual manera, el expresidente le salió al paso a las muchas críticas que recibió durante el debate la labor de Carrasquilla en su mandato.

“No confundir venta de Ecopetrol con capitalización”, así Uribe aseguró que en ningún momento se intentó vender la petrolera estatal, sino que se buscó nuevas fuentes para su financiamiento. También, aseguró que el recorte de recargos, impulsado desde el ministerio, fue necesario en su momento por los altos índices de desempleo que había en el país.

A pesar de la amplia defensa hecha por el senador, en la intervención hubo espacio para que el Centro Democrático se desmarcara de una de las propuestas más controvertidas del nuevo gobierno: “No aprobaremos ningún IVA a la canasta familiar. Nos dicen que lo devolverán a los más pobres, pero queda afectada de la clase media colombiana”.