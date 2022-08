Uribe llamó a Petro para explicarle por qué no asistirá a su posesión: “Tengo complejo de preso”

El expresidente Álvaro Uribe llamó a Gustavo Petro para agradecerle por invitarlo a su posesión presidencial y contarle el porqué no irá al evento este 7 de agosto. “Me excusé de asistir porque desde hace dos años tengo complejo de preso. No asistiré por el pudor derivado de mi situación jurídica que anhelo superar”, manifestó.

Uribe dijo además que reiteró “el propósito de mantener un diálogo constructivo con franqueza en los argumentos y respeto a la persona jefe de Estado”.

Hoy llamé al Presidente Electo doctor Gustavo Petro pic.twitter.com/ulOxyULsz8 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 4, 2022

Publicidad

El exsenador aseguró que “los compañeros del Centro Democrático asistirán a la posesión en símbolo de nuestra democracia”.