Uribe y Cambio Radical se unieron para proyecto que crea tribunal en la JEP que juzgue a militares

La iniciativa propone que los uniformados no paguen más de cinco años de cárcel y que el presidente pueda nombrar magistrados para esta sala especial.

“Tiene un beneficio especial, antes, durante o después, de que no estarán privados de la libertad por más de 5 años y tendrán derecho a la libertad condicional, en el peor de los casos”, indicó el senador del Centro Democrático.

Pero además, y para garantizar la defensa de los militares en el nuevo tribunal, el Estado tendría que asumir costos.

“Se establece una defensa técnica y gratuita a cargo del Estado, la mayoría de los miembros de las Fuerzas Militares en muchos casos no tienen cómo solventar esa defensa para que sea técnica”, indicó el senador Germán Varón.

El argumento para la creación del tribunal especial es que los militares no pueden estar en el mismo nivel de quienes estaban al margen de la ley, como es el caso de las FARC.

“Lo que se busca es que si hay detención para los miembros de la fuerza pública también se hagan en establecimientos carcelarios especiales dispuestos para ellos”, explicó la senadora Paloma Valencia.

Los autores de la iniciativa explicaron que no están desconociendo la Justicia Especial para la Paz, los militares investigados seguirán en la jurisdicción de la JEP, pero frente a un tribunal especial al interior del mismo organismo.