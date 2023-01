Uribismo elimina polémico ‘mico’ en proyecto de reforma a la justicia

La senadora Paloma Valencia anunció que se retira la propuesta que revivía la inmunidad parlamentaria al dejar la decisión en manos del Congreso.

La reforma a la justicia de Valencia sufrió otro tropiezo, el presidente Iván Duque no la apoya totalmente y el expresidente Álvaro Uribe, quien participó en su presentación, anunció su respaldo al proyecto del gobierno.

Sectores políticos denunciaron que en la propuesta se revivía la inmunidad parlamentaria, ya que dejaba en manos del Congreso la decisión de retirarles el fuero a los legisladores para que pudieran ser investigados o detenidos.

La senadora Valencia, por su parte, negó que ese artículo lo hubiera presentado para favorecer a algún congresista y anunció que lo retirará del proyecto.

“Lo podemos quitar y no pasa nada. Buscaremos una alternativa para encontrar una entidad que puede ser, la Corte Suprema o el presidente, la que le quite el fuero a los congresistas y también a los magistrados”, anunció la senadora del Centro Democrático.

