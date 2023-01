Uribismo le responde a Maduro, quien dijo que temen que Aída Merlano revele secretos

Por su parte, Cambio Radical asegura que no tienen “nada qué temer” tras la recaptura de la excongresista, quien militó en ese partido.

El presidente Iván Duque decidió solicitar a Juan Guaidó y no al régimen chavista la extradición de la excongresista, capturada en Venezuela. Dicha elección fue criticada con burlas por Nicolás Maduro. “Pido permiso para no reírme” dijo el mandatario chavista.

Una de las frases más polémicas fue: “Duque no quiere que extraditen a Aída Merlano porque sabe todos los secretos del uribismo” . Ante la afirmación, el Centro Democrático se pronunció a través de María del Rosario Guerra.

“Que la señora Merlano presente todas las pruebas y las denuncias que tenga sobre cualquier colombiano. Le tocará a la justicia investigarlo. Nuestro partido no acepta ni la corrupción, no acepta las irregularidades ni las ilegalidades”, indicó la congresista.

De otro lado, Ómar Yepes, presidente de Cambio Radical, dijo que su partido “no tiene por qué responder por la conducta individual de las personas”.

Los dirigentes políticos coinciden en que el gobierno nacional tendrá que encontrar los mecanismos para que Aída Merlano regrese al país y complete la condena que le fue impuesta por los delitos que cometió.