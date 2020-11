“Usted es un pobre @$#%&, grosero”: concejal Andrea Padilla a José Félix Lafourie

Un fuerte enfrentamiento se produjo este martes entre la concejal animalista por Bogotá Andrea Padilla y el presidente de Fedegán, José Félix Lafourie.

Fueron invitados a un debate virtual de la revista Semana en el que se analizaría la propuesta de un ‘día sin carne’, una iniciativa del Concejo de Bogotá que busca desestimular el consumo de este alimento, para así disminuir los efectos de los gases invernadero.

Como es sabido, Fedegan se ha opuesto a la propuesta. La Federación de Ganaderos ha argumentado que “lleva más de 10 años promoviendo ganadería sostenible, un sistema de producción rural que permite no solamente los gases de efecto invernadero, sino capturar el carbono”.

Tal y como quedó grabado, Padilla se molestó con Lafourie porque, según afirma, no solo tuvo más oportunidades de hablar, sino que se dedicó a ofenderla.

“Hay que recordarle que un juez le hizo recular en sus mentiras y en sus falsedades y en su agresividad que es recurrente contra mí. Me parece muy lamentable que ustedes le hayan dado la oportunidad tres veces de hablar, que no habló sino de ‘mamertería’, de politiquería, de corrupción y demás y a mí me hayan dado la oportunidad solo dos veces. Este señor es un absoluto patán”, indicó la cabildante.

A lo que José Félix Lafourie le replicó: “tan bonita que te ves cuando… (inaudible)”.

Es entonces cuando Padilla estalló y le replicó. Esto fue lo que le dijo:

Y acá se lo repite la “comedida”: es usted un “hijueputa“. Yo hablé de datos y de estudios en la dos intervenciones que me dieron. Usted, que tuvo tres oportunidades, se limitó a ofender. Siento fresquito de haberle dicho lo que piensa de usted, bellaco, más de medio país. https://t.co/csWOv7SrbL pic.twitter.com/9kNIWuHyy1 — Andrea Padilla Villarraga (@andreanimalidad) November 10, 2020

En su cuenta de Twitter, José Félix Lafourie le replicó: