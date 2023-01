“Usted ha mandado el Esmad y ha destrozado vidas de jóvenes estudiantes”: Petro a mindefensa

El senador cuestionó a Guillermo Botero por su manejo de las manifestaciones estudiantiles. El ministro le respondió.

Petro le reprochó particularmente el caso del estudiante Esteban Moreno, quien perdió un ojo en Popayán durante las protestas de estudiantes.

"Usted ha mandado el Esmad, ha destrozado vidas de jóvenes colombianos estudiantes. Y a nombre de mis ocho millones de electores, así no le guste a la extrema derecha, tengo que decirle que usted debe respetar a la juventud colombiana, no agredirla”, dijo el líder de la Colombia Humana.

Entonces, el ministro de Defensa le respondió: "Yo no creo que lo que hemos visto, como fue destruido haces 15 días el centro histórico de Popayán, la ciudad blanca, que fue perfectamente destruida, que me motivó a mí al siguiente día a hacer presencia en ese sitio y reunirme con las autoridades, y haber tomado medidas en el día de ayer para que no la acabaran de destruir nuevamente, no puede dar origen a imputarle a uno unos hechos de los cuales lo único que se está haciendo es mantener el imperio de la ley”.

En medio del enfrentamiento, se disolvió el quórum de la conciliación del proyecto de reforma política.

Ante lo sucedido, Ernesto Macías convocó a plenaria el domingo a las 7:00 p.m., donde el gobierno tiene el gran reto de evitar que se hunda.

En contexto: