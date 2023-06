Vargas Lleras propone crear coalición en el Congreso para que no se “tramiten” las reformas de Petro

Desde un encuentro que sostuvo con empresarios en Barranquilla, Germán Vargas Lleras, jefe del Partido Cambio Radical, propuso una coalición en el Congreso de la República contra las reformas que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro.



El llamado que hizo fue a los partidos Liberal, de la U y Conservador para que se unan a Cambio Radical y al Centro Democrático para hacer contrapeso a las reformas sociales.

Adicionalmente, invitó a la creación de coaliciones de cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo en octubre de este año.

"Que formemos una nueva coalición en Congreso a partir de este 20 de julio, eligiendo unas mesas directivas que nos garanticen que no se tramitarán la reforma pensional, laboral ni de humanización, como lo pretende hacer este Gobierno", dijo el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Además, manifestó que recibió una llamada “muy grata” de César Gaviria “proponiendo que avancemos en este sentido”.

En ese mismo encuentro Fuad Char mencionó que Alejandro Char sí tiene intención de lanzarse a la Alcaldía de Barranquilla. Lo haría con el aval de Cambio Radical.

Según la medición de Invamer Poll, la imagen favorable del presidente Gustavo Petro cayó 23 puntos en los 10 meses iniciales de su mandato, pasando del 56 al 33%. Esta es la caída más rápida en aprobación en los últimos siete gobiernos; lo mismo pasa con el aumento en su desaprobación, que pasó del 20 al 61%.

A los expertos, más que los números, les preocupa el poco tiempo en el que el presidente perdió la aprobación con la que llegó al poder, ya que de agosto a junio triplicó su imagen negativa. Además de la falta de equipo, lo atribuyen a hablarle solo a su base y radicalizar su discurso.

“Pero el presidente Petro no se equivoca nunca, no se raja y entonces, cuando pasan las cosas, él hace anuncios o plantea temas que no son ciertos, o datos que no son reales, o saca fotos que no son ciertas. Después culpa a los demás y eso de culpar a los demás a la gente no le gusta”, afirmó Pedro Medellín, analista político.