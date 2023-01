“Váyase a Siloé”: Sergio Fajardo invitó a Iván Duque a que escuche al pueblo caleño

Luego de reunirse en la Casa de Nariño con Iván Duque , Sergio Fajardo , miembro de la Coalición de la Esperanza , habló de sus sensaciones tras el diálogo que sostuvo con el jefe de Estado. A la reunión también asistieron otros miembros de la colectividad en mención.

Fajardo manifestó que las peticiones giraron en torno al diálogo. Además, invitó al presidente Duque a que visite Cali y se reúna con los líderes de Siloé , zona que históricamente ha sufrido la violencia.

Esa situación se recrudeció durante las manifestaciones del paro nacional .

“Fuimos por una convicción democrática y entender que, a pesar de ser oposición, es importante dialogar para solucionar y entender los problemas. Insistimos en que haya un diálogo con el comité del paro y que ese diálogo se convierta en negociación”, dijo Fajardo.

El miembro de la Coalición de la Esperanza expresó su inquietud por la ola de violencia que sacude al país durante las protestas del paro nacional.

“Manifestamos la preocupación por algunas actuaciones de la fuerza pública. Es una obligación superior del Estado que no se atropellen los derechos de la ciudadanía. Condenamos los ataques a la fuerza pública y actos vandálicos”, recalcó.

Quien fue candidato a la presidencia invitó al presidente Duque a que viaje a Siloé y se reúna con la comunidad.

“La pregunta es a quién escucha el presidente. Aquí hay un malestar profundo en todo el país desde noviembre de 2019 cuando hubo manifestaciones potentes y multitudinarias. Esa expresión sigue ahí. Por eso, le sugerí al presidente que vaya a Cali. Cali es el símbolo del sufrimiento de Colombia, de tantas personas. Váyase a Siloé, convoque a una escuela y a unos jóvenes que no tienen esperanza, no estudian y no trabajan. A las familias, organizaciones sociales, a las juntas de acción comunal, iglesia y empresarios. Escuche a la ciudad que está sufriendo”, expuso.

Sobre la actitud de Duque, Fajardo manifestó que él escuchó atentamente.

“Él escuchó lo que dijimos. De ahí a que la conversación se convierta en negociaciones, está en manos del señor presidente. Él tiene la responsabilidad”, concluyó.