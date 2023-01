Vea acá si es jurado de votación para la consulta anticorrupción

Conozca, además, cuál es su puesto de votación para el próximo 26 de agosto. Le contamos qué se vota y otros datos que debe saber.

Los colombianos tienen la opción de ir a las urnas para aceptar o rechazar la consulta anticorrupción, un mecanismo de elección popular impulsado por la excongresista Claudia López y la senadora Angélica Lozano.

Entre las siete preguntas, a las que el sufragante podrá votar sí o no, se encuentran iniciativas para bajar el salario de congresistas (sin importar el partido político), dar cárcel para corruptos, que exista contratación transparente, entre otras.

Recuerde que para esta jornada únicamente se puede votar donde tenga la cédula inscrita, tal y como se ha hecho en elecciones legislativas, presidenciales y municipales.

Si tiene dudas sobre el lugar donde debe votar o quiere saber si es jurado de votación, ingrese a este enlace . Solo necesita el número de cédula.

Acerca de los resultados de las votaciones, es importante recalcar que cada una de las 7 preguntas debe obtener 6 millones más 1 voto para ser válida. Además, el umbral de la consulta debe tener un conglomerado de 12.140.342 votos.

Recuerde que ser jurado de votación o participar de esta consulta no da certificado electoral, por tanto no tiene derecho a medio día libre en el trabajo ni a otros beneficios.